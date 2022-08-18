После ударов ВСУ по мосту возле Каховской ГЭС нет угроз для работы электростанции – "Укргидроэнерго"

Об этом в комментарии проекту "Радіо Свобода" "Новини Приазов'я" рассказал 17 августа генеральный директор госкомпании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Он объяснил, что удары были нанесены по мосту и не повредили тело дамбы.

"Что касается ударов, скажем, идущие по переходу – они никоим образом не повлекут за собой катастрофу. Плотина и станция выдерживают любые попадания, скажем, любых ракетных ударов. Что касается какой-то катастрофы, которая могла бы вызвать большие последствия для плотины, – я не вижу", – сказал Сирота.

Каховская ГЭС и ее дамба могут вынести сверхмощные удары, отметил он.

"Это нужно, чтобы в одно место ракета попала раз пять, тогда могут быть какие-то негативные последствия", – добавил Сирота.