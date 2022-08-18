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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После ударов ВСУ по мосту возле Каховской ГЭС нет угроз для работы электростанции – "Укргидроэнерго"

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Российские войска захватили Каховскую ГЭС 24 февраля
Российские войска захватили Каховскую ГЭС 24 февраля
Фото: ЕРА

Удары ракетно-артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины по мосту возле Каховской гидроэлектростанции не несут угроз для работы самой ГЭС.

Об этом в комментарии проекту "Радіо Свобода" "Новини Приазов'я" рассказал 17 августа генеральный директор госкомпании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Он объяснил, что удары были нанесены по мосту и не повредили тело дамбы. 

"Что касается ударов, скажем, идущие по переходу – они никоим образом не повлекут за собой катастрофу. Плотина и станция выдерживают любые попадания, скажем, любых ракетных ударов. Что касается какой-то катастрофы, которая могла бы вызвать большие последствия для плотины, – я не вижу", – сказал Сирота. 

Каховская ГЭС и ее дамба могут вынести сверхмощные удары, отметил он. 

"Это нужно, чтобы в одно место ракета попала раз пять, тогда могут быть какие-то негативные последствия", – добавил Сирота.

Контекст:

Каховскую ГЭС на территории Херсонской области российские оккупанты захватили 24 февраля. Об ударах по мосту возле станции в оперативном командовании "Юг" сообщали 10-го и 13 августа. Он, по оценке военных, больше не пригоден к использованию.

Каховская ГЭС, по словам Сироты, сейчас работает на 30–40% мощности, оккупанты нанесли ей ущерб не менее чем на 1 млрд грн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, артиллерия, мост, ГЭС, Каховка, электростанция, Укргидроэнерго
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