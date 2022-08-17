Оккупированная Каховская ГЭС загружена на 30-40%, работа зимой под вопросом – Укргидроэнерго

"Укргидроэнерго" не может поставлять на ГЭС запчасти для подготовки к осенне-зимнему периоду Фото: uhe.gov.ua

По его словам, плановый график соблюдается на станции только с 8:00 до 22:00. Захваченная в первые дни войны станция не участвует в балансировке энергосистемы Украины.

"Сейчас станция работает тремя агрегатами из шести – это 30-40% мощности", – сказал он.

Сирота отметил, что "Укргидроэнерго" не может поставлять на ГЭС запчасти для подготовки к осенне-зимнему периоду. Поэтому прогнозировать ее дальнейшую работу в головной компании не берутся.

"Станция может работать достаточно долго, если не будет внешнего вмешательства в ее деятельность. Не будет обстрелов линий электропередач, подстанций, уничтожения оборудования. Впрочем, если станция остановится, то катастрофы не будет. Вода будет идти через водосливную дамбу. Поэтому не будет ни прорыва дамбы, ни обмеления", – подчеркнул глава "Укргидроэнерго" .

В течение ближайших двух месяцев компания планирует установить масштаб и сумму ущерба, нанесенного станции россиянами, в него входит потеря двух агрегатов. В октябре планируют подать иск о возмещении потерь в Европейский суд по правам человека.

"Сейчас не могу сказать точную сумму ущерба, но точно больше 1 млрд грн", – добавил Сирота.