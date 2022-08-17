ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупированная Каховская ГЭС загружена на 30-40%, работа зимой под вопросом – Укргидроэнерго

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Укргидроэнерго" не может поставлять на ГЭС запчасти для подготовки к осенне-зимнему периоду
"Укргидроэнерго" не может поставлять на ГЭС запчасти для подготовки к осенне-зимнему периоду
Фото: uhe.gov.ua

На Каховской ГЭС во временно оккупированной Херсонской области работают три гидроагрегата из шести. Об этом генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота рассказал в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, плановый график соблюдается на станции только с 8:00 до 22:00. Захваченная в первые дни войны станция не участвует в балансировке энергосистемы Украины.

 "Сейчас станция работает тремя агрегатами из шести – это 30-40% мощности", – сказал он.

Сирота отметил, что "Укргидроэнерго" не может поставлять на ГЭС запчасти для подготовки к осенне-зимнему периоду. Поэтому прогнозировать ее дальнейшую работу в головной компании не берутся. 

"Станция может работать достаточно долго, если не будет внешнего вмешательства в ее деятельность. Не будет обстрелов линий электропередач, подстанций, уничтожения оборудования. Впрочем, если станция остановится, то катастрофы не будет. Вода будет идти через водосливную дамбу. Поэтому не будет ни прорыва дамбы, ни обмеления", –  подчеркнул глава "Укргидроэнерго" .

В течение ближайших двух месяцев компания планирует установить масштаб и сумму ущерба, нанесенного станции россиянами, в него входит потеря двух агрегатов. В октябре планируют подать иск о возмещении потерь в Европейский суд по правам человека.

"Сейчас не могу сказать точную сумму ущерба, но точно больше 1 млрд грн", – добавил Сирота.

Контекст:

Каховскую ГЭС на территории Херсонской области российские оккупанты захватили 24 февраля.

Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.

Теги: Херсонская область, ГЭС, война России против Украины, Каховка, Укргидроэнерго
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
"Всегда великолепна и сексуальна". 64-летняя Мадонна страстно поцеловала двух женщин перед камерой. Видео
"Всегда великолепна и сексуальна". 64-летняя Мадонна страстно поцеловала двух женщин перед камерой. Видео
"Красивое фото, милое". Каменских снялась в просторной рубашке
"Красивое фото, милое". Каменских снялась в просторной рубашке
"Такая красотка". Деми Мур позировала на яхте в розовом бикини
"Такая красотка". Деми Мур позировала на яхте в розовом бикини
  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов
  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов
  Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа
  Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения
53-летняя Энистон показала свои пляжные фото
53-летняя Энистон показала свои пляжные фото
"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом
"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом
  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут
  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (263293)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (86742)
3
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (45586)
4
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (39524)
5
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (36780)
6
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (35274)
7
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (29561)
8
Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа (27058)
 
 
 
 