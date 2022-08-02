В Днестровском водохранилище критически низкий уровень воды, ГЭС сократила производство – "Укргидроэнерго"

Малая водность привела к тому, что Днестровская гидроэлектростанция сократила производство электроэнергии, в этом июле оно было на 43% ниже, чем в прошлом.

"За 28 дней июля этого года приток в Днестровское водохранилище равнялся 64 м³/с, что составляет лишь 19% месячной нормы и 99% обеспеченности. И это наименьшее среднее значение притока воды в июле за весь период эксплуатации Днестровского водохранилища, начиная с 1985 года", – говорится в сообщении со ссылкой на оценку Укргидрометцентра.

По информации Укргидрометцентра, учитывая долгосрочный прогноз погоды, можно ожидать и в дальнейшем сохранение низкого притока с тенденцией к снижению. Это приведет к уменьшению выработки электроэнергии на Днестровской ГЭС.

"В связи с природными явлениями засухи и маловодия компанией была скорректирована стратегия торговли, поскольку важнейшим является обеспечение санитарного пропуска и экономия водных ресурсов", – прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Богдан Сухецкий.