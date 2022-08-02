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В Днестровском водохранилище критически низкий уровень воды, ГЭС сократила производство – "Укргидроэнерго"

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Снижение потока воды привело к уменьшению выработки электроэнергии на Днестровской ГЭС
Снижение потока воды привело к уменьшению выработки электроэнергии на Днестровской ГЭС
Фото: uhe.gov.ua/

За последнюю декаду июля среднесуточный приток воды в Днестровское водохранилище уменьшился более чем втрое по сравнению со средними значениями за почти 40 лет, критически низкий уровень воды влияет на работу "Укргидроэнерго". Об этом сообщили в компании 1 августа.

Малая водность привела к тому, что Днестровская гидроэлектростанция сократила производство электроэнергии, в этом июле оно было на 43% ниже, чем в прошлом. 

"За 28 дней июля этого года приток в Днестровское водохранилище равнялся 64 м³/с, что составляет лишь 19% месячной нормы и 99% обеспеченности. И это наименьшее среднее значение притока воды в июле за весь период эксплуатации Днестровского водохранилища, начиная с 1985 года", – говорится в сообщении со ссылкой на оценку Укргидрометцентра.

По информации Укргидрометцентра, учитывая долгосрочный прогноз погоды, можно ожидать и в дальнейшем сохранение низкого притока с тенденцией к снижению. Это приведет к уменьшению выработки электроэнергии на Днестровской ГЭС.

"В связи с природными явлениями засухи и маловодия компанией была скорректирована стратегия торговли, поскольку важнейшим является обеспечение санитарного пропуска и экономия водных ресурсов", – прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Богдан Сухецкий.

Контекст:

В 2020 году подъем воды в Днестре после дождей угрожал паводком трем областям.

Теги: погода, электроэнергия, Укргидрометцентр, Днестр, ГЭС, засуха, Укргидроэнерго
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