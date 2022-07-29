Украина в 2,5 раза увеличит экспорт электроэнергии в ЕС – "Укрэнерго"

Экспорт украинской электроэнергии в синхронизированной с континентальной Европой энергосети проходит стабильно, отметили в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

"Для нас это ожидаемое решение, поскольку с начала возобновления экспорта в ЕС мы получали ежедневные отчеты технических специалистов ENTSO-E, которые подтверждают, что экспорт украинской электроэнергии в синхронизированной с континентальной Европой энергосети проходит стабильно и негативного влияния на систему не имеет", – прокомментировал он.

Глава "Укрэнерго" поблагодарил европейских партнеров за совместную работу и понимание роли украинской энергетики в укреплении европейской энергетической безопасности.

"В ЕС осознают роль украинской электроэнергии, которая помогает заменить токсичный российский газ, а Украине позволяет зарабатывать средства на подготовку к отопительному сезону", – добавил Кудрицкий.