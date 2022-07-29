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Украина в 2,5 раза увеличит экспорт электроэнергии в ЕС – "Укрэнерго"

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Экспорт украинской электроэнергии в синхронизированной с континентальной Европой энергосети проходит стабильно, отметили в "Укрэнерго"
Экспорт украинской электроэнергии в синхронизированной с континентальной Европой энергосети проходит стабильно, отметили в "Укрэнерго" 
Фото: depositphotos.com

Операторы европейской энергосистемы ENTSO-E позволили с 30 июля увеличить экспорт электроэнергии из Украины со 100 до 250 МВт в сутки. Об этом сообщил в Facebook 28 июля глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Для нас это ожидаемое решение, поскольку с начала возобновления экспорта в ЕС мы получали ежедневные отчеты технических специалистов ENTSO-E, которые подтверждают, что экспорт украинской электроэнергии в синхронизированной с континентальной Европой энергосети проходит стабильно и негативного влияния на систему не имеет", – прокомментировал он.

Глава "Укрэнерго" поблагодарил европейских партнеров за совместную работу и понимание роли украинской энергетики в укреплении европейской энергетической безопасности.

"В ЕС осознают роль украинской электроэнергии, которая помогает заменить токсичный российский газ, а Украине позволяет зарабатывать средства на подготовку к отопительному сезону", – добавил Кудрицкий. 

https://www.facebook.com/vladimir.kudrytskyi/videos/745190566760599/

Контекст:

4 февраля 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что интеграция объединенной энергосистемы Украины в общеевропейскую систему ENTSO-E запланирована на 2023 год.

Украина 24 февраля 2022 года полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Переход украинской энергосистемы в изолированный режим предусматривался как временное испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

Поскольку в тот день (24 февраля) началось полномасштабное вторжение России, Украина попросила о срочной синхронизации своей системы с европейской.

16 марта Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E.

В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до €1,5 млрд на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года. 

Теги: энергетика, Укрэнерго, экспорт, электроэнергия, Европейский союз, Евросоюз, энергосистема, Владимир Кудрицкий, ЕС
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