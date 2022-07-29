Украина в 2,5 раза увеличит экспорт электроэнергии в ЕС – "Укрэнерго"

"Для нас это ожидаемое решение, поскольку с начала возобновления экспорта в ЕС мы получали ежедневные отчеты технических специалистов ENTSO-E, которые подтверждают, что экспорт украинской электроэнергии в синхронизированной с континентальной Европой энергосети проходит стабильно и негативного влияния на систему не имеет", – прокомментировал он.
Глава "Укрэнерго" поблагодарил европейских партнеров за совместную работу и понимание роли украинской энергетики в укреплении европейской энергетической безопасности.
"В ЕС осознают роль украинской электроэнергии, которая помогает заменить токсичный российский газ, а Украине позволяет зарабатывать средства на подготовку к отопительному сезону", – добавил Кудрицкий.
4 февраля 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что интеграция объединенной энергосистемы Украины в общеевропейскую систему ENTSO-E запланирована на 2023 год.
Украина 24 февраля 2022 года полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Переход украинской энергосистемы в изолированный режим предусматривался как временное испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.
Поскольку в тот день (24 февраля) началось полномасштабное вторжение России, Украина попросила о срочной синхронизации своей системы с европейской.
16 марта Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E.
В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до €1,5 млрд на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.