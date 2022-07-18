Каждый шаг в сотрудничестве с США в сфере ядерной энергетики сопровождается массированной атакой – президент "Энергоатома"

Петр Котин: На сегодняшний день ГП "НАЭК "Энергоатом" никоим образом не зависит от России Фото: delo.ua

Глава "Энергоатома" подчеркнул, что компания полностью отказалась от российских поставщиков, их технологий и комплектующих.

"На сегодняшний день ГП "НАЭК "Энергоатом" никоим образом не зависит от России. В течение 2021-2022 годов мы вместе с Министерством энергетики Украины реализовали комплекс мер, чтобы отечественная атомная энергетика полностью избавилась от зависимости от российских технологий, ядерного топлива, запчастей и комплектующих. За это нас жестко критикует пятая колонна пророссийских псевдоэкспертов, которые не верят, что нам удастся построить новые энергоблоки по американской технологии AP1000®️", – отметил Котин.

Он добавил, что российское топливо в ближайшие годы будет полностью заменено топливом Westinghouse, а через три-четыре года половина потребностей Украины в топливе будет обеспечиваться отечественным производством по технологии Westinghouse. Топливные сборки будут производиться на одном из предприятий "Энергоатома", сейчас американская компания завершает аккредитацию производственных мощностей.

"И, кстати, 6 июля 2022 года на Ровенской АЭС тепловыделительные сборки от Westinghouse впервые загрузили в активную зону реактора энергоблока №3. Раньше он работал на российском топливе", – сообщили Котин.

По его словам, почти 20 лет приход американских компаний в атомную энергетику Украины тормозился лоббистами российских интересов в Украине.

"Их до сих пор много и они пытаются влиять через информационное пространство и чиновников. Каждый наш шаг по продвижению американских технологий в сфере украинской ядерной энергетики сопровождается массированной атакой на "Энергоатом" и его руководство", – утверждает руководитель "Энергоатома".

Уже во время полномасштабной агрессии России в Украине "Энергоатом" и Westinghouse заключили ряд новых соглашений, которые будут способствовать дальнейшей реализации предварительных договоренностей по строительству новых энергоблоков, и за всю эту производительную работу в июне-июле текущего года "Энергоатом" получил новую массированную информационную атаку на компанию и ее руководство, подчеркнул он.

"На Энергоатом оказывается безумное давление со стороны агентов влияния страны-агрессора. Разного рода "эксперты" и "лидеры общественного мнения", бывшие чиновники, некоторые народные депутаты и другие агенты влияния начинают придумывать лживые истории о якобы российском влиянии (самый простой способ кого-то оболгать), тиражируют примитивную конспирологию, гипотезы и предположения. Часто для весомости своих лживых месседжей российская агентура представляет информацию со ссылкой на какие-то источники якобы в государственных органах США", – рассказал глава "Энергоатома".

Котин убежден, что такими действиями они пытаются расшатать ситуацию в "Энергоатоме" и для этого распространяют "множество лжи и абсурдных обвинений, обманываются народные депутаты, Кабинет Министров и высшее руководство страны".

"В частности, именно так мы трактуем активность отдельных народных депутатов от бывшего ОПЗЖ и фракции "Слуга народа", которые начали вмешиваться в деятельность "Энергоатома", стремятся влиять на кадровые назначения и финансовые потоки", – заявил глава компании.