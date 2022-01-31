Компания Westinghouse сможет через два года покрыть всю потребность "Энергоатома" в топливе для ВВЭР-1000

"Если мы говорим о 13 наших энергоблоках ВВЭР-1000, то семь из них уже снабжается топливом Westinghouse, а шесть – еще российской стороной. Сейчас у нас есть топливо, я бы сказал, на два – два с половиной года, если учитывать то, что уже находится в реакторах", – отметил он.
По словам Котина, в договоре с американской компанией оговорено, что она в случае необходимости в течение двух лет увеличит производство и закроет потребность Украины.
Он отметил, что компании понадобится около двух лет на расширение производства, подготовку персонала.
"Договариваясь о сроках увеличения поставок, мы исходили из того, чтобы успеть уложиться в эти два года", – пояснил глава "Энергоатома".
Первая партия американского топлива для ВВЭР-440, будет поставлена в 2025 году для Ровенской АЭС.
ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор) – ядерный реактор с номинальной электрической мощностью 1000 МВт, тепловой – 3000 МВт. Это один из самых распространенных типов реакторов.
В Украине действуют четыре атомные электростанции в общей сложности на 15 энергоблоков: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, сообщается на сайте "Энергоатома".
Наращивание производства электроэнергии на АЭС происходит после появления осенью 2021 года проблем с недостатком угля для работы тепловых электростанций. Согласно данным СБУ, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн.
17 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что две теплоэлектростанции и две теплоэлектроцентрали переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.
21 декабря в Министерстве энергетики Украины сообщили, что за неделю с 14 декабря объемы запасов угля на украинских теплоэлектростанциях выросли на 0,8%, но ни на одной из них не соблюдены гарантированные запасы топлива.
При этом министр энергетики Герман Галущенко заверил в тот же день, что ситуация в энергосистеме Украины стабильная и никаких веерных отключений в Украине не происходит и не планируется.