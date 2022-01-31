Компания Westinghouse сможет через два года покрыть всю потребность "Энергоатома" в топливе для ВВЭР-1000

В Украине действуют четыре атомные электростанции с 15 энергоблоками Фото: npp.zp.ua

"Если мы говорим о 13 наших энергоблоках ВВЭР-1000, то семь из них уже снабжается топливом Westinghouse, а шесть – еще российской стороной. Сейчас у нас есть топливо, я бы сказал, на два – два с половиной года, если учитывать то, что уже находится в реакторах", – отметил он.

По словам Котина, в договоре с американской компанией оговорено, что она в случае необходимости в течение двух лет увеличит производство и закроет потребность Украины.

Он отметил, что компании понадобится около двух лет на расширение производства, подготовку персонала.

"Договариваясь о сроках увеличения поставок, мы исходили из того, чтобы успеть уложиться в эти два года", – пояснил глава "Энергоатома".

Первая партия американского топлива для ВВЭР-440, будет поставлена в 2025 году для Ровенской АЭС.