Государству экономически выгоднее выкупать газ собственной добычи, чем импортировать – Арахамия

"Насколько я понимаю, что у всех согласовано, что любые €1000, условно заплаченные за импорт, – это чистый минус сальдо торгового баланса. А €1000 здесь – это минус 32–35% возврата ренты здесь, сразу же, и после того еще какие-то другие налоги и занятость. Мы же понимаем, что нужно выкупить все, что добывают в Украине, сначала, потому что там нельзя терпеть и нужно параллельно идти, но мы должны дать комитмент (соглашение принять на себя определенные обязательства в будущем. – "ГОРДОН") на весь объем", – сказал он.

Арахамия добавил, что при подготовке к отопительному сезону Украине необходимо купить больше газа, чем добывается в стране, поэтому сначала необходимо покупать газ собственной добычи, а остальное импортировать. Также он подчеркнул, что покупка газа собственной добычи гораздо выгоднее импортного.

"Поскольку отопительный сезон на носу и денег нет ни туда, ни сюда, мы будем разделять параллельно в какой-то пропорции. Но мы говорили о том, что нам финансово в любом случае гораздо выгоднее купить у местных. Поэтому все, что есть у местных, нужно дать в полный объем комитмента", – сказал он.