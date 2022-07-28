Государству экономически выгоднее выкупать газ собственной добычи, чем импортировать – Арахамия

"Насколько я понимаю, что у всех согласовано, что любые €1000, условно заплаченные за импорт, – это чистый минус сальдо торгового баланса. А €1000 здесь – это минус 32–35% возврата ренты здесь, сразу же, и после того еще какие-то другие налоги и занятость. Мы же понимаем, что нужно выкупить все, что добывают в Украине, сначала, потому что там нельзя терпеть и нужно параллельно идти, но мы должны дать комитмент (соглашение принять на себя определенные обязательства в будущем. – "ГОРДОН") на весь объем", – сказал он.
Арахамия добавил, что при подготовке к отопительному сезону Украине необходимо купить больше газа, чем добывается в стране, поэтому сначала необходимо покупать газ собственной добычи, а остальное импортировать. Также он подчеркнул, что покупка газа собственной добычи гораздо выгоднее импортного.
"Поскольку отопительный сезон на носу и денег нет ни туда, ни сюда, мы будем разделять параллельно в какой-то пропорции. Но мы говорили о том, что нам финансово в любом случае гораздо выгоднее купить у местных. Поэтому все, что есть у местных, нужно дать в полный объем комитмента", – сказал он.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Задача штаба –сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".
Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую начала Россия в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры, убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности, для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.
Еще в конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений. 31 мая правительство утвердило цену, по которой газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" будет реализовывать газ производителям тепловой энергии – 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. м³.
Кабинет Министров обязал НАК "Нафтогаз України" увеличить запасы газа в подземных хранилищах до 19 млрд м³ до начала следующего отопительного сезона.