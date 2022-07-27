Казахстанский бизнесмен Шураев: Скорее всего, за беспорядками в Казахстане в январе стояли спецслужбы РФ

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, а в прошлом журналист Арман Шураев.
Гордон спросил Шураева, что на самом деле произошло в Казахстане в начале года.
"В январе на самом деле все началось с мирных протестов, связанных с резким повышением цен на газ. Это было на западе Казахстана, далее эстафету подхватили другие города, в том числе Алматы – самый крупный город Казахстана. Но я думаю, что именно вот в этот момент, когда власти поняли, что ситуация выходит из-под контроля, здесь они уже ввели свой запасной сценарий, который они использовали в принципе всегда, для того чтобы представить эти митинги не просто какими-то мирными протестами, а волной, толпой мародеров, грабителей и так далее", – ответил бизнесмен.
По мнению Шураева, скорее всего, за этими событиями стояли спецслужбы РФ.
"Им было выгодно, чтобы в Казахстане случилось нечто подобное. Я думаю, все это было заранее подготовлено совместно с руководителями спецслужб нашей страны. Вы знаете, что руководитель Комитета нацбезопасности Казахстана находится под следствием, сидит в тюрьме, ждет суда, – отметил бизнесмен. – Поэтому, я думаю, что это звенья одной цепи. То, что случилось у нас в январе, – это была такая гибридная война, развязанная спецслужбами РФ".
В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.
5 января в стране ввели режим режим чрезвычайного положения. В тот же день Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия, по просьбе президента Касыма-Жомарта Токаева ввела в Казахстан "миротворческие силы", позже войска вывели, режим ЧП сняли 19 января. По официальным данным, в ходе январских беспорядков погибли 227 человек (из них 19 сотрудников силовых структур и военнослужащие), более тысячи получили ранения, сообщало "Радио Азаттык".
Токаев 5 января отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана.
Назарбаев 9 января самостоятельно решил передать пост председателя Совета безопасности республики Токаеву. В начале февраля Токаев подписал закон, которым Назарбаева лишили всех должностей в Казахстане.
У него еще оставался статус "елбасы" – "отца нации", однако в июне 2022 года в Казахстане провели конституционную реформу – Токаев обещал политические преобразования после протестов. Согласно принятым поправкам Казахстан преобразуется в президентскую республику с доминирующими полномочиями парламента, а Назарбаев лишен статуса "елбасы".