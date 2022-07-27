Казахстанский бизнесмен Шураев: Скорее всего, за беспорядками в Казахстане в январе стояли спецслужбы РФ

Шураев считает, что за событиями в январе в Казахстане стояли спецслужбы РФ Фото: Mukhtar Zhaksylykuly Tumenbay / Facebook

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, а в прошлом журналист Арман Шураев.

Гордон спросил Шураева, что на самом деле произошло в Казахстане в начале года.

"В январе на самом деле все началось с мирных протестов, связанных с резким повышением цен на газ. Это было на западе Казахстана, далее эстафету подхватили другие города, в том числе Алматы – самый крупный город Казахстана. Но я думаю, что именно вот в этот момент, когда власти поняли, что ситуация выходит из-под контроля, здесь они уже ввели свой запасной сценарий, который они использовали в принципе всегда, для того чтобы представить эти митинги не просто какими-то мирными протестами, а волной, толпой мародеров, грабителей и так далее", – ответил бизнесмен.

По мнению Шураева, скорее всего, за этими событиями стояли спецслужбы РФ.

"Им было выгодно, чтобы в Казахстане случилось нечто подобное. Я думаю, все это было заранее подготовлено совместно с руководителями спецслужб нашей страны. Вы знаете, что руководитель Комитета нацбезопасности Казахстана находится под следствием, сидит в тюрьме, ждет суда, – отметил бизнесмен. – Поэтому, я думаю, что это звенья одной цепи. То, что случилось у нас в январе, – это была такая гибридная война, развязанная спецслужбами РФ".

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