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Казахстанский бизнесмен Шураев: Я бы не стал говорить, что Назарбаев ушел из власти. За ним закреплен крутой самолет, он с Эрдоганом и Путиным встречается

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Назарбаев был президентом Казахстана до марта 2019 года
Назарбаев был президентом Казахстана до марта 2019 года
Фото: ЕРА

В Казахстане при власти остаются многие из тех, кто пришел благодаря первому президенту Нурсултану Назарбаеву. Об этом казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, в прошлом – журналист Арман Шураев заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Состоялось некоторое вытеснение прежнего клана из верхов, но, опять же, могу сказать, что на сегодняшний день, в принципе, правительством руководит ставленник Назарбаева [премьер-министр Алихан Смаилов]. Большинство министров и тех, кто находится в "Акорде" (резиденция президента Казахстана. – "ГОРДОН"), – это тоже люди, которые сделали карьеру при Назарбаеве. То есть это люди, которые пришли в результате отрицательной селекции 30-летней, поэтому говорить, что Назарбаев ушел или ослаб, я бы не стал", – сказал Шураев.

По его словам, в Казахстане с приходом на должность президента Касым-Жомарта Токаева "ничего не поменялось".

Казахстанский бизнесмен отметил, что Назарбаев, судя о всему, находится в Казахстане и "активно двигается".

"За ним закреплен самолет очень крутой, один из самых больших в мире. [...] Назарбаев ездит в Объединенные Эмираты, в Турцию, с [президентом Турции Реджепом] Эрдоганом встречается, недавно, перед петербургским форумом, опять был на приеме у [президента России Владимира] Путина. То есть его слова [что он "простой пенсионер"] никак не вяжутся с тем образом жизни, который он ведет", – объяснил Шураев.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Президентом Казахстана Назарбаев был с декабря 1991 года по март 2019 года.

Во время протестов в Казахстане в январе 2022 года одним из требований митингующих был полный уход Назарбаева из власти. СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву, который занял должность президента после отставки Назарбаева.

Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января стране ввели режим режим чрезвычайного положения, в тот же день Организация Договора о коллективной безопасности по просьбе Токаева ввела в Казахстан "миротворческие силы", позже войска вывели, режим ЧП сняли 19 января. По официальным данным, в ходе январских беспорядков погибли 227 человек (из них 19 сотрудников силовых структур и военнослужащие), более тысячи получили ранения, сообщало "Радио Азаттык".

Токаев 5 января отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана.

Назарбаев 9 января самостоятельно решил передать пост председателя Совета безопасности республики Токаеву. В начале февраля Токаев подписал закон, которым Назарбаева лишили всех должностей в Казахстане.

У него еще оставался статус "елбасы" – "отца нации", однако в июне в Казахстане провели конституционную реформу – Токаев обещал политические преобразования после протестов. Согласно принятым поправкам Казахстан преобразуется в президентскую республику с доминирующими полномочиями парламента, а Назарбаев лишен статуса "елбасы".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, Казахстан, журналисты, власть, бизнесмен, Арман Шураев
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