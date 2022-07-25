Казахстанский бизнесмен Шураев: Я бы не стал говорить, что Назарбаев ушел из власти. За ним закреплен крутой самолет, он с Эрдоганом и Путиным встречается

"Состоялось некоторое вытеснение прежнего клана из верхов, но, опять же, могу сказать, что на сегодняшний день, в принципе, правительством руководит ставленник Назарбаева [премьер-министр Алихан Смаилов]. Большинство министров и тех, кто находится в "Акорде" (резиденция президента Казахстана. – "ГОРДОН"), – это тоже люди, которые сделали карьеру при Назарбаеве. То есть это люди, которые пришли в результате отрицательной селекции 30-летней, поэтому говорить, что Назарбаев ушел или ослаб, я бы не стал", – сказал Шураев.

По его словам, в Казахстане с приходом на должность президента Касым-Жомарта Токаева "ничего не поменялось".

Казахстанский бизнесмен отметил, что Назарбаев, судя о всему, находится в Казахстане и "активно двигается".

"За ним закреплен самолет очень крутой, один из самых больших в мире. [...] Назарбаев ездит в Объединенные Эмираты, в Турцию, с [президентом Турции Реджепом] Эрдоганом встречается, недавно, перед петербургским форумом, опять был на приеме у [президента России Владимира] Путина. То есть его слова [что он "простой пенсионер"] никак не вяжутся с тем образом жизни, который он ведет", – объяснил Шураев.

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