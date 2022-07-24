Казахстанский бизнесмен Шураев: К сожалению, в Казахстане много "ватников", которые орут: "Путин, введи войска!"

Гордон спросил, знают ли казахстанцы о том, что происходит в Украине и какие преступления совершают российские оккупанты.

"Конечно же, знают и осуждают, – ответил Шураев. – Но, к сожалению, российский пропагандон и в Казахстане вещает 24/7. У наших властей, к сожалению, яйца оказались не стальными, а резиновыми, и они до сих пор не могут его выключить. Поэтому этот поток лжи льется ежедневно на граждан Казахстана. Но в то же время, в отличие от той же России, есть социальные сети. Тот же Facebook, Instagram – все это в открытом доступе".

Бизнесмен подчеркнул: многие казахстанцы черпают информацию из интернета, в особенности – из Telegram-каналов, поэтому имеют доступ к альтернативной точке зрения и "прекрасно понимают и знают, какие чудовищные преступления творит путинский режим на территории Украины".

"К частью, несмотря на весь этот поток лжи, который льется, симоньяновский и соловьиный, я думаю, вы и на примере своего канала видите, что казахстанцы за происходящим очень серьезно наблюдают. Есть разные источники получения объективной информации. Поэтому боль людей, которые пострадали в Ирпене, Гостомеле, Бородянке, в Виннице, куда недавно прилетело, конечно, отзывается как минимум в 80% казахстанцев", – подчеркнул Шураев.

При этом он отметил, что пророссийские настроения в Казахстане есть, особенно в тех районах, где исторически живет много этнических россиян, то есть на севере страны.

"К сожалению, у нас тоже есть "зрада". У нас очень много коллаборационистов, очень много "ватников". Вы знаете, что у нас 3,5 млн славян проживает в Казахстане. И многие из них потихоньку – кто-то у себя на кухне, а кто-то иногда в соцсетях – орут: "[Президент РФ Владимир] Путин, введи войска!" И ждут, что после Украины они придут к нам. Но их, к счастью, меньшинство", – сказал бизнесмен.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube