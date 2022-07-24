Казахстанский бизнесмен Шураев: К сожалению, в Казахстане много "ватников", которые орут: "Путин, введи войска!"

Гордон спросил, знают ли казахстанцы о том, что происходит в Украине и какие преступления совершают российские оккупанты.
"Конечно же, знают и осуждают, – ответил Шураев. – Но, к сожалению, российский пропагандон и в Казахстане вещает 24/7. У наших властей, к сожалению, яйца оказались не стальными, а резиновыми, и они до сих пор не могут его выключить. Поэтому этот поток лжи льется ежедневно на граждан Казахстана. Но в то же время, в отличие от той же России, есть социальные сети. Тот же Facebook, Instagram – все это в открытом доступе".
Бизнесмен подчеркнул: многие казахстанцы черпают информацию из интернета, в особенности – из Telegram-каналов, поэтому имеют доступ к альтернативной точке зрения и "прекрасно понимают и знают, какие чудовищные преступления творит путинский режим на территории Украины".
"К частью, несмотря на весь этот поток лжи, который льется, симоньяновский и соловьиный, я думаю, вы и на примере своего канала видите, что казахстанцы за происходящим очень серьезно наблюдают. Есть разные источники получения объективной информации. Поэтому боль людей, которые пострадали в Ирпене, Гостомеле, Бородянке, в Виннице, куда недавно прилетело, конечно, отзывается как минимум в 80% казахстанцев", – подчеркнул Шураев.
При этом он отметил, что пророссийские настроения в Казахстане есть, особенно в тех районах, где исторически живет много этнических россиян, то есть на севере страны.
"К сожалению, у нас тоже есть "зрада". У нас очень много коллаборационистов, очень много "ватников". Вы знаете, что у нас 3,5 млн славян проживает в Казахстане. И многие из них потихоньку – кто-то у себя на кухне, а кто-то иногда в соцсетях – орут: "[Президент РФ Владимир] Путин, введи войска!" И ждут, что после Украины они придут к нам. Но их, к счастью, меньшинство", – сказал бизнесмен.
В апреле Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope опубликовало результаты опроса казахстанцев по поводу войны в Украине. Компания пришла к выводу, что значительная часть казахстанцев подвержена влиянию российской пропаганды. Среди опрошенных не было доминирующего мнения относительно определения конфликта: 36% респондентов ответили, что в Украине, по их мнению, идет "военная операция России против нацистов", 26% сказали, что "война России с Украиной для недопущения размещения там войск НАТО", 13% – что "война России с Украиной с целью ее дальнейшего присоединения". 10% опрошенных сказали, что поддерживают Украину, 39% – Россию, 46% – придерживаются нейтралитета. Социологи пришли к выводу, что язык ответа значительно влиял на восприятие венного конфликта: маркер "военная операция" предпочли 39% русскоязычных респондентов и 27% казахскоязычных.
Русские – вторая по численности этническая группа в Казахстане. Издание "Власть" со ссылкой на данные Национального бюро статистики Казахстана сообщило, что в стране живет около 3,4 млн русских (17,94% от общего населения). Этнических казахов в Казахстане 13,3 млн (69,59%).
После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.
Кроме того, в июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются.