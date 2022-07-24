ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Казахстанский бизнесмен Шураев: К сожалению, в Казахстане много "ватников", которые орут: "Путин, введи войска!"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шураев: К сожалению, российский пропагандон в Казахстане вещает 24/7
Шураев: К сожалению, российский пропагандон в Казахстане вещает 24/7
Фото: Arman Shorayev / Facebook

В Казахстане велико влияние российской пропаганды и есть граждане, которые ждут прихода российских войск. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, в прошлом – журналист Арман Шураев.

Гордон спросил, знают ли казахстанцы о том, что происходит в Украине и какие преступления совершают российские оккупанты.

"Конечно же, знают и осуждают, – ответил Шураев. – Но, к сожалению, российский пропагандон и в Казахстане вещает 24/7. У наших властей, к сожалению, яйца оказались не стальными, а резиновыми, и они до сих пор не могут его выключить. Поэтому этот поток лжи льется ежедневно на граждан Казахстана. Но в то же время, в отличие от той же России, есть социальные сети. Тот же Facebook, Instagram  все это в открытом доступе".

Бизнесмен подчеркнул: многие казахстанцы черпают информацию из интернета, в особенности – из Telegram-каналов, поэтому имеют доступ к альтернативной точке зрения и "прекрасно понимают и знают, какие чудовищные преступления творит путинский режим на территории Украины".

"К частью, несмотря на весь этот поток лжи, который льется, симоньяновский и соловьиный, я думаю, вы и на примере своего канала видите, что казахстанцы за происходящим очень серьезно наблюдают. Есть разные источники получения объективной информации. Поэтому боль людей, которые пострадали в Ирпене, Гостомеле, Бородянке, в Виннице, куда недавно прилетело, конечно, отзывается как минимум в 80% казахстанцев", – подчеркнул Шураев.

При этом он отметил, что пророссийские настроения в Казахстане есть, особенно в тех районах, где исторически живет много этнических россиян, то есть на севере страны.

"К сожалению, у нас тоже есть "зрада". У нас очень много коллаборационистов, очень много "ватников". Вы знаете, что у нас 3,5 млн славян проживает в Казахстане. И многие из них потихоньку  кто-то у себя на кухне, а кто-то иногда в соцсетях – орут: "[Президент РФ Владимир] Путин, введи войска!" И ждут, что после Украины они придут к нам. Но их, к счастью, меньшинство", – сказал бизнесмен.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В апреле Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope опубликовало результаты опроса казахстанцев по поводу войны в Украине. Компания пришла к выводу, что значительная часть казахстанцев подвержена влиянию российской пропаганды. Среди опрошенных не было доминирующего мнения относительно определения конфликта: 36% респондентов ответили, что в Украине, по их мнению, идет "военная операция России против нацистов", 26% сказали, что "война России с Украиной для недопущения размещения там войск НАТО", 13% – что "война России с Украиной с целью ее дальнейшего присоединения". 10% опрошенных сказали, что поддерживают Украину, 39% – Россию, 46%  придерживаются нейтралитета. Социологи пришли к выводу, что язык ответа значительно влиял на восприятие венного конфликта: маркер "военная операция" предпочли 39% русскоязычных респондентов и 27% казахскоязычных.

Русские – вторая по численности этническая группа в Казахстане. Издание "Власть" со ссылкой на данные Национального бюро статистики Казахстана сообщило, что в стране живет около 3,4 млн русских (17,94% от общего населения). Этнических казахов в Казахстане 13,3 млн (69,59%).

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

Кроме того, в июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Казахстан, российская пропаганда, война России против Украины, российские оккупанты, Арман Шураев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
Свитолина призвала поддержать сбор средств на автомобили скорой помощи, который объявила первая леди Украины Зеленская
Свитолина призвала поддержать сбор средств на автомобили скорой помощи, который объявила первая леди Украины Зеленская
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
Переселенка из Соледара получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова и рассказала, как эвакуировалась из города
Переселенка из Соледара получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова и рассказала, как эвакуировалась из города
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (370567)
2
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (134828)
3
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (30831)
4
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (27646)
5
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео (26981)
6
Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз (24250)
7
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото (23924)
8
"Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев (18237)
 
 
 
 