Казахстанский бизнесмен Шураев: Вторжение России в Украину я воспринял как вторжение в Казахстан

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, а в прошлом журналист Арман Шураев.

Гордон спросил Шураева, как в Казахстане восприняли полномасштабное вторжение России в Украину.

"Лично я воспринял это как вторжение в Казахстан. Я думаю, что многие из нас… Мы примериваем эту вышиванку на себя (Шураев надел вышиванку во время интервью. – "ГОРДОН"), потому что мы прекрасно понимаем, что Украина приняла удар на себя. И на сегодняшний день украинцы, гордые и храбрые, погибают в том числе и за будущее нашей страны – Казахстана. Даже если не говорить о том, что Украина на сегодняшний день является щитом и мечом Европы и всего цивилизованного мира", – ответил Шураев.

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Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Сейчас российские войска, по данным президента Украины Владимира Зеленского, контролируют около 20% территории Украины: Крым, часть Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Он заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки для прекращения боевых действий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что президент поставил задачу Вооруженным силам Украины освободить всю территорию страны от российских оккупантов.

Зеленский неоднократно призывал страны Запада оказать большую помощь Украине, в противном случае, по его мнению, Россия не остановится. "Она город за городом хочет поглотить всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Вопрос: кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ: все они", – сказал президент Украины.