Казахстанский бизнесмен Шураев: Не удивлюсь, если через два-три года, когда рассыплется РФ, у Украины и Казахстана будет общая граница

Он уверен "на 200%, на 300%", что в этой войне победу одержит Украина.
"Мы [в Казахстане] убеждены, что вместе весь цивилизованный мир поставит на место эту русскую военщину и убьет этого ведмедя в его берлоге, – сказал бизнесмен. – Не удивлюсь, если через два-три года, когда рассыплется РФ, у нас будет общая с вами граница – где-нибудь между Волгой и Доном".
Шураев предположил, что руководство России ведет агрессивную политику и инициирует нападения на другие страны именно потому, что чувствует ее скорый распад.
"Я думаю, что кремлевские аналитики давно поняли: внутри России со времен полураспада (а полураспадом я называю распад Советского Союза) этот процесс не остановился и что центробежные силы внутри самой России привели бы к тому, что она сама начала бы распадаться на губернии, – считает предприниматель. – Поэтому [президент РФ Владимир] Путин решил оттянуть это, создав образ "собирателя земель русских".
Оккупация части Молдовы, Грузии, Украины – это звенья одной цепи, продолжил Шураев. Но украинцы, подчеркнул он, "обломали Путину рога".
"Мы должны благодарить украинцев и брать пример с вас, как надо объединяться. У вас не только простые люди, но и олигархи сплотились перед лицом общего врага. Я думаю, что сейчас в муках, в крови рождается новая Украина. Абсолютная новая. Это будет самая успешная страна Европы, на которую будут равняться все. На нее уже сейчас равняются", – резюмировал бизнесмен.
Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², при этом она ведет захватнические войны и пытается оккупировать дополнительные территории. Население РФ – более 140 млн человек.
Политики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно развалится. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России случится не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году.
Михаил Полторанин, который в 1992 году был премьер-министром РФ, в интервью "ГОРДОН" в 2022 году тоже допустил распад России. По его мнению, "первой смоется Тува".