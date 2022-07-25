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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Казахстанский бизнесмен Шураев: До конца года Украина вернет себе большинство оккупированных Россией территорий

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Шураев: Я уверен на 200%, что в войне победителем будет незалежна Украина
Шураев: Я уверен на 200%, что в войне победителем будет незалежна Украина
Фото: Arman Shorayev / Facebook

Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, в прошлом – журналист Арман Шураев убежден, что в войне с Россией Украина одержит победу и сможет вернуть оккупированные территории. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я уверен, что в этой войне победитель будет один. И это – незалежна Украина. Я в этом уверен на 200%, на 300%", – сказал предприниматель.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин планировал быстро захватить Украину, а затем переключиться на другие страны, например, на Казахстан, но сам себя обманул. 

"Он думал, что за неделю возьмет Украину, а потом за два дня возьмет Казахстан. Поэтому мы, казахи, благодарны украинскому народу, что Путину обломали рога полностью, – сказал Шураев. – Именно украинцы остановили эти путинские амбиции". 

Бизнесмен убежден: после Украины у российской армии не будет сил продолжить агрессию в отношении других стран – стран Балтии, Грузии или Казахстана.

Шураев считает, что к концу года Украина сможет вернуть под свой контроль значительные территории, захваченные оккупантами. 

"Я думаю, что до конца года Украина вернет себе большинство территорий, которые оккупированы Россией, – сказал Шураев.  Думаю, что уже к концу года будут освобождены южные регионы – Херсон и [другие города]. А потом уже будет делом, наверное, совсем небольшим, когда будут освобождены Крым и Донбасс".

Он подчеркнул: после получения Украиной западного оружия ситуация на поле боя стала меняться и все смогли увидеть, что из себя представляет "хваленая вторая армия мира".

"Мы увидели, что когда пришло всего лишь восемь [американских реактивных систем залпового огня] HIMARS, они кардинально изменили ситуацию на всех фронтах. А если их будет 28? Что тогда случится?" – сказал Шураев. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Сейчас российские войска, по данным президента Украины Владимира Зеленского, контролируют около 20% территории Украины: Крым, часть Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Он заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки для прекращения боевых действий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что президент поставил задачу Вооруженным силам Украины освободить всю территорию страны от российских оккупантов.

Зеленский неоднократно призывал страны Запада оказать большую помощь Украине, в противном случае, по его мнению, Россия не остановится. "Она город за городом хочет поглотить всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Вопрос: кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ: все они", – сказал президент Украины

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Херсон, Казахстан, Донбасс, война России против Украины, HIMARS, Арман Шураев
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