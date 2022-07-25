Казахстанский бизнесмен Шураев: До конца года Украина вернет себе большинство оккупированных Россией территорий

"Я уверен, что в этой войне победитель будет один. И это – незалежна Украина. Я в этом уверен на 200%, на 300%", – сказал предприниматель.
По его мнению, президент РФ Владимир Путин планировал быстро захватить Украину, а затем переключиться на другие страны, например, на Казахстан, но сам себя обманул.
"Он думал, что за неделю возьмет Украину, а потом за два дня возьмет Казахстан. Поэтому мы, казахи, благодарны украинскому народу, что Путину обломали рога полностью, – сказал Шураев. – Именно украинцы остановили эти путинские амбиции".
Бизнесмен убежден: после Украины у российской армии не будет сил продолжить агрессию в отношении других стран – стран Балтии, Грузии или Казахстана.
Шураев считает, что к концу года Украина сможет вернуть под свой контроль значительные территории, захваченные оккупантами.
"Я думаю, что до конца года Украина вернет себе большинство территорий, которые оккупированы Россией, – сказал Шураев. – Думаю, что уже к концу года будут освобождены южные регионы – Херсон и [другие города]. А потом уже будет делом, наверное, совсем небольшим, когда будут освобождены Крым и Донбасс".
Он подчеркнул: после получения Украиной западного оружия ситуация на поле боя стала меняться и все смогли увидеть, что из себя представляет "хваленая вторая армия мира".
"Мы увидели, что когда пришло всего лишь восемь [американских реактивных систем залпового огня] HIMARS, они кардинально изменили ситуацию на всех фронтах. А если их будет 28? Что тогда случится?" – сказал Шураев.
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Сейчас российские войска, по данным президента Украины Владимира Зеленского, контролируют около 20% территории Украины: Крым, часть Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Он заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки для прекращения боевых действий.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что президент поставил задачу Вооруженным силам Украины освободить всю территорию страны от российских оккупантов.
Зеленский неоднократно призывал страны Запада оказать большую помощь Украине, в противном случае, по его мнению, Россия не остановится. "Она город за городом хочет поглотить всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Вопрос: кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ: все они", – сказал президент Украины.