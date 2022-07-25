Казахстанский бизнесмен Шураев: До конца года Украина вернет себе большинство оккупированных Россией территорий

Шураев: Я уверен на 200%, что в войне победителем будет незалежна Украина Фото: Arman Shorayev / Facebook

"Я уверен, что в этой войне победитель будет один. И это – незалежна Украина. Я в этом уверен на 200%, на 300%", – сказал предприниматель.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин планировал быстро захватить Украину, а затем переключиться на другие страны, например, на Казахстан, но сам себя обманул.

"Он думал, что за неделю возьмет Украину, а потом за два дня возьмет Казахстан. Поэтому мы, казахи, благодарны украинскому народу, что Путину обломали рога полностью, – сказал Шураев. – Именно украинцы остановили эти путинские амбиции".

Бизнесмен убежден: после Украины у российской армии не будет сил продолжить агрессию в отношении других стран – стран Балтии, Грузии или Казахстана.

Шураев считает, что к концу года Украина сможет вернуть под свой контроль значительные территории, захваченные оккупантами.

"Я думаю, что до конца года Украина вернет себе большинство территорий, которые оккупированы Россией, – сказал Шураев. – Думаю, что уже к концу года будут освобождены южные регионы – Херсон и [другие города]. А потом уже будет делом, наверное, совсем небольшим, когда будут освобождены Крым и Донбасс".

Он подчеркнул: после получения Украиной западного оружия ситуация на поле боя стала меняться и все смогли увидеть, что из себя представляет "хваленая вторая армия мира".

"Мы увидели, что когда пришло всего лишь восемь [американских реактивных систем залпового огня] HIMARS, они кардинально изменили ситуацию на всех фронтах. А если их будет 28? Что тогда случится?" – сказал Шураев.

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