Казахстанский бизнесмен Шураев: Для российской армии здесь не будет легкой прогулки. Казахи – не сироты, у нас есть турки, узбеки, кыргызы, азербайджанцы

Шураев: Мне 50 лет, у меня три сына, и мы все выйдем, если надо, умрем за эту землю Фото: Arman Shorayev / Facebook

Шураев напомнил, что у Казахстана и России более 7,5 тыс. км общей сухопутной границы. По мнению бизнесмена, север Казахстана, который граничит с Россией, – "ее мечта", и для того, чтобы вторгнуться на эту территорию, может понадобиться незначительная провокация, которую могут организовать российские спецслужбы.

Собеседник Гордона подчеркнул, что в случае агрессии казахстанцы "будут драться".

"Мне 50 лет, у меня три сына, и мы все выйдем, если надо, умрем за эту землю. И так думает большинство казахов. Поэтому я не думаю, что для российской армии это будет легкая прогулка. Она по крайней мере будет ничем не легче, чем где-то стоять под Северском [в Донецкой области Украины] или где-то под Киевом. Поэтому я думаю, что [президент РФ Владимир] Путин вряд ли решится", – сказал Шураев.

Но даже если РФ решится на агрессию против Казахстана, у него есть союзники, которые окажут помощь, – это другие мусульманские страны, продолжил бизнесмен.

"Если за Украину впрягся весь цивилизованный мир – вся Европа, Соединенные Штаты и Великобритания – то не надо забывать, что казахи тоже не являются сиротами. У нас есть, слава богу, турки (как выяснилось, и ваши тоже близкие братья), у нас есть узбеки, у нас есть кыргызы, есть азербайджанцы и так далее... Казахи не являются какими-то политическими сиротами", – сказал бизнесмен.

По его мнению, даже в самой России нападение на Казахстан вызовет центробежные процессы, поскольку не все народы, живущие там, поддержат агрессию.

"Те же татары и башкиры, наши братья, никогда не пойдут против казахов", – убежден Шураев.

Чеченцы, считает он, тоже выступят против и не будут воевать с казахстанцами.

"Взять этих дон-доновноцов... Да, они могут послушать [главу Чечни] Рамзана [Кадырова], но в случае с Казахстаном это отдельная история. Именно казахи спасли чеченцев в 1944 году (в 1944 году советские власти насильственно выселили, по разным оценкам, от 500 до 650 тыс. чеченцев и ингушей в Казахстан и Кыргызстан. – "ГОРДОН")", – сказал Шураев.

Он предположил, что агрессия против Казахстана даже может спровоцировать "брожение и развал" самой России.

"Поэтому первый день агрессии против Казахстана станет последним днем Российской Федерации", – резюмировал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube