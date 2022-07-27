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Казахстанский бизнесмен Шураев: Для российской армии здесь не будет легкой прогулки. Казахи – не сироты, у нас есть турки, узбеки, кыргызы, азербайджанцы

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Шураев: Мне 50 лет, у меня три сына, и мы все выйдем, если надо, умрем за эту землю
Шураев: Мне 50 лет, у меня три сына, и мы все выйдем, если надо, умрем за эту землю
Фото: Arman Shorayev / Facebook

Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, в прошлом журналист Арман Шураев считает, что если российская армия после Украины вторгнется в Казахстан, казахстанцы будут защищаться так же, как украинцы. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Шураев напомнил, что у Казахстана и России более 7,5 тыс. км общей сухопутной границы. По мнению бизнесмена, север Казахстана, который граничит с Россией, – "ее мечта", и для того, чтобы вторгнуться на эту территорию, может понадобиться незначительная провокация, которую могут организовать российские спецслужбы. 

Собеседник Гордона подчеркнул, что в случае агрессии казахстанцы "будут драться". 

"Мне 50 лет, у меня три сына, и мы все выйдем, если надо, умрем за эту землю. И так думает большинство казахов. Поэтому я не думаю, что для российской армии это будет легкая прогулка. Она по крайней мере будет ничем не легче, чем где-то стоять под Северском [в Донецкой области Украины] или где-то под Киевом. Поэтому я думаю, что [президент РФ Владимир] Путин вряд ли решится", – сказал Шураев. 

Но даже если РФ решится на агрессию против Казахстана, у него есть союзники, которые окажут помощь, – это другие мусульманские страны, продолжил бизнесмен. 

"Если за Украину впрягся весь цивилизованный мир – вся Европа, Соединенные Штаты и Великобритания – то не надо забывать, что казахи тоже не являются сиротами. У нас есть, слава богу, турки (как выяснилось, и ваши тоже близкие братья), у нас есть узбеки, у нас есть кыргызы, есть азербайджанцы и так далее... Казахи не являются какими-то политическими сиротами", – сказал бизнесмен.

По его мнению, даже в самой России нападение на Казахстан вызовет центробежные процессы, поскольку не все народы, живущие там, поддержат агрессию.

"Те же татары и башкиры, наши братья, никогда не пойдут против казахов", – убежден Шураев.  

Чеченцы, считает он, тоже выступят против и не будут воевать с казахстанцами. 

"Взять этих дон-доновноцов... Да, они могут послушать [главу Чечни] Рамзана [Кадырова], но в случае с Казахстаном это отдельная история. Именно казахи спасли чеченцев в 1944 году (в 1944 году советские власти насильственно выселили, по разным оценкам, от 500 до 650 тыс. чеченцев и ингушей в Казахстан и Кыргызстан. "ГОРДОН")", – сказал Шураев.

Он предположил, что агрессия против Казахстана даже может спровоцировать "брожение и развал" самой России. 

"Поэтому первый день агрессии против Казахстана станет последним днем Российской Федерации", – резюмировал он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна не признает оккупированные Россией территории Украины, так называемые "ЛДНР". 

В апреле российский пропагандист Тигран Кеосаян в своем YouTube-шоу "Роскомнадзор Free" выразил возмущение позицией Казахстана по Украине. "Казахи! Братья! Это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится, эмигрирует на Марс? Или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации. На Украину гляньте внимательно! Подумайте серьезно!" – цитирует его RTVI (в Украине канал Кеосаяна заблокирован). 

После этого Кеосаяну, по данным КазТАГ, запретили въезд в Казахстан, а Токаев во время Петербургского международного экономического форума в июне, в котором также участвовал Путин, пожаловался на "некорректные высказывания" российских депутатов, журналистов и деятелей культуры в адрес страны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Казахстан, Рамзан Кадыров, российская агрессия, война России против Украины, Арман Шураев
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