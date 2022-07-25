Казахстанский бизнесмен Шураев: Север Казахстана – мечта России. У нас 7,5 тыс. км общей границы. Достаточно малейшей провокации фээсбэшников

На вопрос, является ли Северный Казахстан, где много этнических русских, "вожделенной целью, мечтой России", Шураев ответил: "Абсолютно правильно".
Он рассказал, что сам является уроженцем Кокшетау на севере страны, и когда он рос, там "из 30 человек три казаха всего лишь было".
"У нас 7,5 тыс. км границы сухопутной [с Россией], можете себе представить?! И поэтому, конечно же, еще со времен Советского Союза тесные связи. [...] Все приграничные области – они зависят от поставок из России. [...] Поэтому вы можете, наверное, представить, насколько велико присутствие российского бизнеса, засилье российских товаров и так далее в Казахстане", – объяснил Шураев.
Он считает "огромной проблемой", что в северных областях Казахстана много людей, которые тяготеют к России.
"Достаточно малейшей какой-то провокации. Я думаю, фээсбэшники могут сами просто вырезать какую-то славянскую семью и завтра сказать: "Мы выдвигаемся на защиту русских людей на севере, на востоке Казахстана, в Уральске и так далее. Поэтому, конечно же, эта опасность существует до сегодняшнего дня", – заявил Шураев.
Он также не исключил, что президент России Владимир Путин может объявить и на севере Казахстана "спецоперацию", которую он объявил в Украине, вторгшись на ее территорию.
"Поэтому мы ждем и готовимся к тому, что эти провокации вполне возможны на севере", – подчеркнул Шураев.
Русские – вторая по численности этническая группа в Казахстане. Издание "Власть" со ссылкой на данные Национального бюро статистики Казахстана сообщило, что в стране проживает около 3,4 млн русских (17,94% от общего населения). Этнических казахов в Казахстане 13,3 млн (69,59%).
После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.
Кроме того, в июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются.