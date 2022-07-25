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Казахстанский бизнесмен Шураев: Север Казахстана – мечта России. У нас 7,5 тыс. км общей границы. Достаточно малейшей провокации фээсбэшников

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Шураев не исключает, что ФСБ может убить славянскую семью, чтобы устроить в Казахстане провокацию
Шураев не исключает, что ФСБ может убить славянскую семью, чтобы устроить в Казахстане провокацию
Фото: Arman Shorayev / Facebook

Существует вероятность, что российские спецслужбы попытаются устроить провокацию в северной части Казахстана. Такое мнение казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, в прошлом – журналист Арман Шураев высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

На вопрос, является ли Северный Казахстан, где много этнических русских, "вожделенной целью, мечтой России", Шураев ответил: "Абсолютно правильно".

Он рассказал, что сам является уроженцем Кокшетау на севере страны, и когда он рос, там "из 30 человек три казаха всего лишь было".

"У нас 7,5 тыс. км границы сухопутной [с Россией], можете себе представить?! И поэтому, конечно же, еще со времен Советского Союза тесные связи. [...] Все приграничные области – они зависят от поставок из России. [...] Поэтому вы можете, наверное, представить, насколько велико присутствие российского бизнеса, засилье российских товаров и так далее в Казахстане", – объяснил Шураев.

Он считает "огромной проблемой", что в северных областях Казахстана много людей, которые тяготеют к России.

"Достаточно малейшей какой-то провокации. Я думаю, фээсбэшники могут сами просто вырезать какую-то славянскую семью и завтра сказать: "Мы выдвигаемся на защиту русских людей на севере, на востоке Казахстана, в Уральске и так далее. Поэтому, конечно же, эта опасность существует до сегодняшнего дня", – заявил Шураев.

Он также не исключил, что президент России Владимир Путин может объявить и на севере Казахстана "спецоперацию", которую он объявил в Украине, вторгшись на ее территорию.

"Поэтому мы ждем и готовимся к тому, что эти провокации вполне возможны на севере", – подчеркнул Шураев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Русские – вторая по численности этническая группа в Казахстане. Издание "Власть" со ссылкой на данные Национального бюро статистики Казахстана сообщило, что в стране проживает около 3,4 млн русских (17,94% от общего населения). Этнических казахов в Казахстане 13,3 млн (69,59%). 

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

Кроме того, в июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Казахстан, ФСБ, провокации, спецслужбы, спецоперация, русские, бизнесмен, Арман Шураев
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