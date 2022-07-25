ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Казахстанский бизнесмен Шураев: Токаев поставил Путина на место, а тот, как дворовой питерский уркаган, начал коверкать его имя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шураев: Таким образом Путин отталкивает нас, казахов, от своего "русского мира"
Шураев: Таким образом Путин отталкивает нас, казахов, от своего "русского мира"
Фото: Arman Shorayev / Facebook

Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, в прошлом – журналист Арман Шураев считает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "поставил президента РФ Владимира Путина на место", когда сказал, что Казахстан не признает оккупированную Россией территорию Украины на востоке – так называемые "ЛДНР". Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Наверное, это было впервые в 30-летней истории отношений с Мордором, с Российской Федерацией, когда президент нашей страны ставит на место завравшегося президента России", – сказал Шураев.

Он обратил внимание, что на Петербургском экономическом форуме, на котором Токаев сделал это заявление, Путин неправильно назвал Токаева по имени и отчеству. Вместо "Касым-Жомарт Кемелевич" он сказал "Кемежам Ишемильевич". Причем Путин ошибся не первый раз, ранее он называл Токаева "Кемелем Жанаевичем".  

"Там была разница в интеллекте, – сказал Шураев. – Когда наш Токаев сказал, что мы никогда не признаем квазигосударства "ЛНР" и "ДНР", то Путин (это така мелкая пакость была) начал коверкать имя и фамилию. Это поведение дворового питерского уркагана. Конечно, это постыдно для руководителя такой империи". 

Бизнесмен считает, что подобными поступками он настраивает казахов против себя и вообще отталкивает Казахстан от "русского мира". 

"У него-то и союзников не осталось вообще в этом мире, кроме Казахстана. Я Беларусь вообще не беру в расчет. Это благодаря батьке [называющему себя президентом Беларуси Александру Лукашенко] уже давно очередная губерния Российской Федерации, – сказал Шураев. – Думаю, таким образом он отталкивает нас, казахов, от своего "русского мира" и поступает очень недальновидно". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

В июне на форуме в России Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории", и Казахстан не будет их признавать.

После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.

В июле президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Токаевым и поблагодарил его за непризнание так называемых "ЛДНР". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, русский мир, Арман Шураев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео
  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как вместе развлекаются их дети
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как вместе развлекаются их дети
"Боль, которую пришлось пережить". Жена Сасанчина призналась, что потеряла ребенка
"Боль, которую пришлось пережить". Жена Сасанчина призналась, что потеряла ребенка
"Что за женщина! Огонь", "Пожалуйста, остановись!" 57-летняя Херли снялась в белом бюстгальтере от купальника
"Что за женщина! Огонь", "Пожалуйста, остановись!" 57-летняя Херли снялась в белом бюстгальтере от купальника
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку
"В ожидании моего Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила мужу новую иллюстрацию, на которой изобразила себя птицей
"В ожидании моего Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила мужу новую иллюстрацию, на которой изобразила себя птицей
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви
Верка Сердючка на концерте презентовала новую кричалку о Путине. Видео
Верка Сердючка на концерте презентовала новую кричалку о Путине. Видео
  "Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев". Бекхэм поддержал Украину на саммите первых леди и джентльменов
  "Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев". Бекхэм поддержал Украину на саммите первых леди и джентльменов
37-летний Макацария расплакался в день свадьбы, увидев свою 20-летнюю невесту. Видео
37-летний Макацария расплакался в день свадьбы, увидев свою 20-летнюю невесту. Видео
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (374911)
2
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (137012)
3
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (34312)
4
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (31847)
5
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео (28068)
6
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (24515)
7
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото (24302)
8
"Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев (18682)
 
 
 
 