Казахстанский бизнесмен Шураев: Токаев поставил Путина на место, а тот, как дворовой питерский уркаган, начал коверкать его имя

Шураев: Таким образом Путин отталкивает нас, казахов, от своего "русского мира" Фото: Arman Shorayev / Facebook

"Наверное, это было впервые в 30-летней истории отношений с Мордором, с Российской Федерацией, когда президент нашей страны ставит на место завравшегося президента России", – сказал Шураев.

Он обратил внимание, что на Петербургском экономическом форуме, на котором Токаев сделал это заявление, Путин неправильно назвал Токаева по имени и отчеству. Вместо "Касым-Жомарт Кемелевич" он сказал "Кемежам Ишемильевич". Причем Путин ошибся не первый раз, ранее он называл Токаева "Кемелем Жанаевичем".

"Там была разница в интеллекте, – сказал Шураев. – Когда наш Токаев сказал, что мы никогда не признаем квазигосударства "ЛНР" и "ДНР", то Путин (это така мелкая пакость была) начал коверкать имя и фамилию. Это поведение дворового питерского уркагана. Конечно, это постыдно для руководителя такой империи".

Бизнесмен считает, что подобными поступками он настраивает казахов против себя и вообще отталкивает Казахстан от "русского мира".

"У него-то и союзников не осталось вообще в этом мире, кроме Казахстана. Я Беларусь вообще не беру в расчет. Это благодаря батьке [называющему себя президентом Беларуси Александру Лукашенко] уже давно очередная губерния Российской Федерации, – сказал Шураев. – Думаю, таким образом он отталкивает нас, казахов, от своего "русского мира" и поступает очень недальновидно".

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