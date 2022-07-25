Казахстанский бизнесмен Шураев: Чем закончит Путин? Либо олигархи скинутся и заплатят какому-то киллеру Леше Солдату, либо он сам себе пустит пулю в лоб

"Либо олигархи скинутся, не знаю, по миллиарду долларов и какому-нибудь Леше Солдату, какому-нибудь охраннику Путина заплатят, чтобы он его отправил на встречу с боженькой, либо, я думаю, сам [Путин] пустит себе пулю в лоб, потому что он не переживет такого унижения и такого разгрома, который он сейчас терпит [в Украине]", – сказал Шураев.
Бизнесмен считает, что последняя риторика Путина о "мы еще не начинали" – "попытка сделать хорошую мину при плохой игре".
"Дни его сочтены, я в этом даже не сомневаюсь. Но, опять же, я, понимаете, я очень сомневаюсь, что уйдет Путин и придет какой-то либерал, который в обнимку будет ходить с казахами и с украинцами", – объяснил Шураев.
По его словам, "последним нормальным человеком" в России был убитый в Москве оппозиционер Борис Немцов.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.
Согласно последним изменениям в конституцию РФ, Путин сможет принять участие в следующих выборах президента РФ, которые должны состояться в 2024 году.
6 июня американский журнал Newsweek написал, что в марте на Путина было совершено покушение, а в апреле он прошел курс лечения от рака на поздней стадии.
Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называют секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.