ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Казахстанский бизнесмен Шураев: Чем закончит Путин? Либо олигархи скинутся и заплатят какому-то киллеру Леше Солдату, либо он сам себе пустит пулю в лоб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дни Путина (на фото) сочтены, считает Шураев
Дни Путина (на фото) сочтены, считает Шураев
Фото: ЕРА

Владимир Путин ненадолго останется на должности президента России. Такое мнение казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, в прошлом – журналист Арман Шураев высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, чем закончит глава Кремля.

"Либо олигархи скинутся, не знаю, по миллиарду долларов и какому-нибудь Леше Солдату, какому-нибудь охраннику Путина заплатят, чтобы он его отправил на встречу с боженькой, либо, я думаю, сам [Путин] пустит себе пулю в лоб, потому что он не переживет такого унижения и такого разгрома, который он сейчас терпит [в Украине]", – сказал Шураев.

Бизнесмен считает, что последняя риторика Путина о "мы еще не начинали" – "попытка сделать хорошую мину при плохой игре".

"Дни его сочтены, я в этом даже не сомневаюсь. Но, опять же, я, понимаете, я очень сомневаюсь, что уйдет Путин и придет какой-то либерал, который в обнимку будет ходить с казахами и с украинцами", – объяснил Шураев.

По его словам, "последним нормальным человеком" в России был убитый в Москве оппозиционер Борис Немцов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Согласно последним изменениям в конституцию РФ, Путин сможет принять участие в следующих выборах президента РФ, которые должны состояться в 2024 году.

6 июня американский журнал Newsweek написал, что в марте на Путина было совершено покушение, а в апреле он прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называют секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Немцов, Москва, Кремль, олигархи, президент, охранник, бизнесмен, преемник, Арман Шураев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео
  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как вместе развлекаются их дети
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как вместе развлекаются их дети
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (137722)
2
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (35300)
3
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (32811)
4
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (29931)
5
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку "насыпают" оккупантам. Видео (28436)
6
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (26444)
7
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (15523)
8
Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков (8458)
 
 
 
 