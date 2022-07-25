Казахстанский бизнесмен Шураев: Чем закончит Путин? Либо олигархи скинутся и заплатят какому-то киллеру Леше Солдату, либо он сам себе пустит пулю в лоб

"Либо олигархи скинутся, не знаю, по миллиарду долларов и какому-нибудь Леше Солдату, какому-нибудь охраннику Путина заплатят, чтобы он его отправил на встречу с боженькой, либо, я думаю, сам [Путин] пустит себе пулю в лоб, потому что он не переживет такого унижения и такого разгрома, который он сейчас терпит [в Украине]", – сказал Шураев.

Бизнесмен считает, что последняя риторика Путина о "мы еще не начинали" – "попытка сделать хорошую мину при плохой игре".

"Дни его сочтены, я в этом даже не сомневаюсь. Но, опять же, я, понимаете, я очень сомневаюсь, что уйдет Путин и придет какой-то либерал, который в обнимку будет ходить с казахами и с украинцами", – объяснил Шураев.

По его словам, "последним нормальным человеком" в России был убитый в Москве оппозиционер Борис Немцов.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube