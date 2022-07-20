Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства

"МЭА работает с Украиной почти два десятилетия, и в эти особо сложные времена после неспровоцированного вторжения России мы продолжаем укреплять отношения, чтобы поддержать значительные потребности Украины в восстановлении и помочь ей построить новое энергетическое будущее", – сказал Бироль.

По его словам, "Украина играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности в Европе и за ее пределами и поставила перед собой амбициозные цели по увеличению торговли электроэнергией с Европой".

"Солидарность становится еще важнее в эти кризисные времена. Только объединившись, мы можем противостоять российской агрессии и реализовать миссию Международного энергетического агентства по формированию безопасного и стабильного энергетического будущего. Как часть Европы и кандидат в члены ЕС Украина готова активно участвовать в укреплении энергетической безопасности в регионе", – заявил Галущенко.

МЭА на своем сайте отметило, что Украина стала 11-й страной, вошедшей в ассоциацию МЭА.

"Структура была создана в 2015 году, а другими странами ассоциации являются Аргентина, Бразилия, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Марокко, Сингапур, Южная Африка и Таиланд. Члены семьи МЭА в настоящее время обеспечивают около 75% мирового спроса на энергию", – объяснили в агентстве.