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Подъем воды в Днестре угрожает Черновицкой, Винницкой и Одесской областям, трассу Одесса – Рени перекроют

В результате дождевого паводка уровень воды в реке Днестр 25–29 июня может достичь опасных отметок, предупредили в ГСЧС.

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Днестр и реки его бассейна выходят из берегов из-за сильных дождей
Днестр и реки его бассейна выходят из берегов из-за сильных дождей
Фото: mvs.gov.ua

В среднем и нижнем течении Днестра ожидается подъем уровня воды до опасных значений. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 25– 26 июня в верховье Днестровского водохранилища возле села Рухотин Черновицкой области ожидается добегание паводковой волны с затоплением поймы, сельхозугодий, частичное затопление прибрежной инфраструктуры.

25–27 июня в результате высокого дождевого паводка и сбросов с Днестровской ГЭС уровень воды Днестра в створе поста "Могилев-Подольский" будет удерживаться на критических отметках; возможно затопление участков, прилегающих к руслу реки, и объектов в городах Могилев-Подольский, Ямполь и других населенных пунктах Винницкой области.

27–29 июня ожидается подъем уровня воды в Днестре в районе села Маяки Одесской области на 0,2–0,5 м, в результате возможен выход воды в пойму, затопление трассы Одесса – Рени, огородов и хозяйственных объектов в селе Яськи и городе Беляевка Одесской области.

Одесское облуправление Национальной полиции сообщило, что с 8.00 26 июня и до особого распоряжения движение по трассе Одесса – Рени между автомобильными мостами Маяки и Паланка прекращается. Граждан просят воздержаться от отдыха на берегах реки Днестр в указанном районе.

Интенсивные осадки 22–23 июня привели к наводнению в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где остаются подтопленными более 9 тыс. домов, повреждено более 600 км автодорог, 900 человек эвакуированы или отселены, проинформировал 25 июня пресс-центр ГСЧС.

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

Теги: ГСЧС, Винницкая область, Одесская область, Черновицкая область, Днестр, Национальная полиция, Могилев-Подольский, наводнение в Украине 2020 года
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