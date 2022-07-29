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Шмыгаль: Потенциал Украины в экспорте электроэнергии – миллиарды евро

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В марте Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E
В марте Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E
Фото: depositphotos.com

С 30 июля Украина сможет поставлять в Европу в 2,5 раза больше электроэнергии. Об этом на заседании правительства 29 июля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"С завтрашнего дня возможности для продажи украинской электроэнергии в Европу вырастут в 2,5 раза. Сейчас мы экспортируем 100 МВт, а будем поставлять уже 250 МВт, которые за год хотим увеличить еще в восемь раз. Потенциал нашей страны в экспорте электроэнергии – миллиарды евро", – сказал Шмыгаль.

Контекст:

4 февраля 2022 года Шмыгаль говорил, что интеграция объединенной энергосистемы Украины в общеевропейскую систему ENTSO-E запланирована на 2023 год.

Украина 24 февраля 2022 года полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Переход украинской энергосистемы в изолированный режим предусматривался как временное испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

Поскольку в тот день (24 февраля) началось полномасштабное вторжение России, Украина попросила о срочной синхронизации своей системы с европейской.

16 марта Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E.

В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до €1,5 млрд на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, электричество, экспорт, электроэнергия, Европа, Денис Шмыгаль
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