Благодаря электричеству из Украины все ее европейские соседи могут получить новую энергетическую стабильность – Зеленский

Об этом в ходе видеообращения к парламенту Словении 8 июля, запись которого опубликована в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Наша страна присоединилась к единой европейской энергосистеме. У нас значительный профицит в производстве электричества, причем и сейчас, когда российские мародеры разбирают и вывозят из оккупированных районов Украины солнечные электростанции и своими действиями существенно ограничили нашу угольную генерацию", – сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина начала экспорт электричества в Румынию и Словакию по цене "значительно ниже, чем цены в ЕС".

"Мы можем быстро повысить экспорт в 10 и более раз, и это поможет заместить украинским электричеством существенную часть европейского импорта российского газа. Все европейские соседи Украины могут получить благодаря нашему электричеству новую энергетическую стабильность, а значит, и снижение энергоцен в Европе", – подчеркнул глава государства.