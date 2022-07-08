Благодаря электричеству из Украины все ее европейские соседи могут получить новую энергетическую стабильность – Зеленский

Об этом в ходе видеообращения к парламенту Словении 8 июля, запись которого опубликована в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Наша страна присоединилась к единой европейской энергосистеме. У нас значительный профицит в производстве электричества, причем и сейчас, когда российские мародеры разбирают и вывозят из оккупированных районов Украины солнечные электростанции и своими действиями существенно ограничили нашу угольную генерацию", – сказал президент.
Зеленский отметил, что Украина начала экспорт электричества в Румынию и Словакию по цене "значительно ниже, чем цены в ЕС".
"Мы можем быстро повысить экспорт в 10 и более раз, и это поможет заместить украинским электричеством существенную часть европейского импорта российского газа. Все европейские соседи Украины могут получить благодаря нашему электричеству новую энергетическую стабильность, а значит, и снижение энергоцен в Европе", – подчеркнул глава государства.
Украина 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Это было запланированное отключение, пресс-служба "Укрэнерго" предупреждала о переходе украинской энергосистемы в изолированный режим: он предусматривался как испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон обратила внимание, что российское вторжение в Украину началось именно в тот день, когда Украина начала тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме, что является первым шагом к подготовке к будущей синхронизации с ЕС.
Европейский оператор энергосистемы ENTSO-E согласовал возобновление Украиной экспорта электроэнергии в страны Евросоюза с 30 июня. В "Укрэнерго" отметили, что на первом этапе доступная пропускная способность межгосударственных связей (экспорт/импорт) будет распределяться только на суточных аукционах и ограничена объемом до 100 МВт, а также подлежит ежедневному анализу. При этом распределяться будут только пересечения в направлении Румынии.
В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до €1,5 млрд на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.
Зеленский отмечал 30 июня, что Украина готовится наращивать поставки электричества на территорию ЕС.