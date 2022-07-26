Опубликован отчет ЕС о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации: Украина сделала важные шаги и продолжила реформы, несмотря на трудности

В докладе описан ход реализации Украиной реформ в период с 1 декабря 2020 года (тогда был опубликован предыдущий отчет) до начала полномасштабного вторжения России 24 февраля, отметили в Еврокомиссии.

В нем отмечается, что за этот период Украина столкнулась с проблемами, связанными с дестабилизирующими действиями России, конфликтом на востоке страны и пандемией коронавируса, но продолжила уделять приоритетное внимание ассоциации и дальнейшей интеграции с ЕС, и "ключевые реформы получили новый импульс".

"Несмотря на вызовы, в том числе исходящие от России, Украина сделала важные шаги в реализации Соглашения об ассоциации. Реформы, проведенные на сегодняшний день в его рамках, позволяют Украине с уверенностью приступить к новому этапу отношений с ЕС после решения Европейского совета о статусе Украины как страны-кандидата. Незаконная и неспровоцированная военная агрессия России против Украины не отвлечет ЕС от поддержки программы реформ Украины", – заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В 2021 году Украина продолжила реформы, добавил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

"После решения Европейского совета о предоставлении Украине перспективы членства в ЕС и статуса страны-кандидата Украине необходимо продолжить реформы, особенно в области правосудия, верховенства закона, борьбы с коррупцией и основных прав. Это включает принятие и реализацию законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, принятие всеобъемлющего стратегического плана реформы правоохранительного сектора, а также завершение реформы правовой базы для национальных меньшинств и принятие эффективных механизмов реализации. ЕС будет продолжать поддерживать Украину на ее европейском пути и объединять эти усилия с усилиями по послевоенному восстановлению", – подчеркнул он.

Основные выводы Еврокомиссии, согласно сообщению, такие:

в сфере правосудия , верховенства права и борьбы с коррупцией произошел ряд позитивных событий. Среди них названо принятие законов, направленных на перезапуск Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Важной нерешенной задачей в Еврокомиссии называют "срочную реформу КСУ", также там обращают внимание на незавершенный конкурс на должность главы специализированной комиссии, положительно отмечают работу Высшего антикоррупционного суда и запуск Бюро экономической безопасности, а также принятие закона о Национальном антикоррупционном бюро;

, верховенства права и борьбы с коррупцией произошел ряд позитивных событий. Среди них названо принятие законов, направленных на перезапуск Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Важной нерешенной задачей в Еврокомиссии называют "срочную реформу КСУ", также там обращают внимание на незавершенный конкурс на должность главы специализированной комиссии, положительно отмечают работу Высшего антикоррупционного суда и запуск Бюро экономической безопасности, а также принятие закона о Национальном антикоррупционном бюро; реформа системы госуправления – правительство, по оценке ЕК, провело ее в соответствии с европейскими принципами государственного управления и принципами Организации экономического сотрудничества и развития, это вернуло систему найма на госдолжности на основании профессиональных качеств;

– правительство, по оценке ЕК, провело ее в соответствии с европейскими принципами государственного управления и принципами Организации экономического сотрудничества и развития, это вернуло систему найма на госдолжности на основании профессиональных качеств; вмешательство правительства в управление НАК "Нафтогаз" вызвало обеспокоенность Еврокомиссии по поводу реформы корпоративного управления государственных предприятий, новый законопроект о корпоративном управлении, который прошел первое чтение в Верховной Раде, направлен на приведение этой системы в соответствие принципам ОЭСР;

правительства в управление НАК "Нафтогаз" вызвало обеспокоенность Еврокомиссии по поводу реформы корпоративного управления государственных предприятий, новый законопроект о корпоративном управлении, который прошел первое чтение в Верховной Раде, направлен на приведение этой системы в соответствие принципам ОЭСР; финансовый сектор Украины оставался прибыльным, несмотря на влияние кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, но события в Нацбанке "сохранили обеспокоенность по поводу независимости центрального банка и банковского надзора";

Украины оставался прибыльным, несмотря на влияние кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, но события в Нацбанке "сохранили обеспокоенность по поводу независимости центрального банка и банковского надзора"; в энергетической сфере оптовый рынок электроэнергии в Украине продолжал функционировать "с некоторыми признаками искажения и манипулирования рынком", подключение к объединенной энергосистеме континентальной Европы было главным приоритетом для страны;

оптовый рынок электроэнергии в Украине продолжал функционировать "с некоторыми признаками искажения и манипулирования рынком", подключение к объединенной энергосистеме континентальной Европы было главным приоритетом для страны; прогресс в области экологических реформ был незначительным, однако в области действий по защите климата Украина приняла и представила свой Национальный определенный вклад в Парижское соглашение и Национальную стратегию по адаптации к изменению климата, начат диалог между ЕС и Украиной по вопросам "Зеленого курса" ЕС и "зеленой" трансформации Украины, также проведены две расширенные рабочие сессии в Брюсселе и Киеве;

был незначительным, однако в области действий по защите климата Украина приняла и представила свой Национальный определенный вклад в Парижское соглашение и Национальную стратегию по адаптации к изменению климата, начат диалог между ЕС и Украиной по вопросам "Зеленого курса" ЕС и "зеленой" трансформации Украины, также проведены две расширенные рабочие сессии в Брюсселе и Киеве; значительного прогресса Украина добилась в цифровой трансформации; в Еврокомиссии отмечают принятие закона о телекоммуникационном регуляторе, это стало "важным шагом в приведении законодательства страны в соответствие с нормативно-правовыми актами ЕС". Цифровая трансформация уже поспособствовала повышению эффективности и прозрачности работы правительства и борьбе с коррупцией.

Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в ее комплексной программе реформ, подчеркнули авторы доклада.