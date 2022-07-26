Опубликован отчет ЕС о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации: Украина сделала важные шаги и продолжила реформы, несмотря на трудности

В докладе описан ход реализации Украиной реформ в период с 1 декабря 2020 года (тогда был опубликован предыдущий отчет) до начала полномасштабного вторжения России 24 февраля, отметили в Еврокомиссии.
В нем отмечается, что за этот период Украина столкнулась с проблемами, связанными с дестабилизирующими действиями России, конфликтом на востоке страны и пандемией коронавируса, но продолжила уделять приоритетное внимание ассоциации и дальнейшей интеграции с ЕС, и "ключевые реформы получили новый импульс".
"Несмотря на вызовы, в том числе исходящие от России, Украина сделала важные шаги в реализации Соглашения об ассоциации. Реформы, проведенные на сегодняшний день в его рамках, позволяют Украине с уверенностью приступить к новому этапу отношений с ЕС после решения Европейского совета о статусе Украины как страны-кандидата. Незаконная и неспровоцированная военная агрессия России против Украины не отвлечет ЕС от поддержки программы реформ Украины", – заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В 2021 году Украина продолжила реформы, добавил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.
"После решения Европейского совета о предоставлении Украине перспективы членства в ЕС и статуса страны-кандидата Украине необходимо продолжить реформы, особенно в области правосудия, верховенства закона, борьбы с коррупцией и основных прав. Это включает принятие и реализацию законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, принятие всеобъемлющего стратегического плана реформы правоохранительного сектора, а также завершение реформы правовой базы для национальных меньшинств и принятие эффективных механизмов реализации. ЕС будет продолжать поддерживать Украину на ее европейском пути и объединять эти усилия с усилиями по послевоенному восстановлению", – подчеркнул он.
Основные выводы Еврокомиссии, согласно сообщению, такие:
Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в ее комплексной программе реформ, подчеркнули авторы доклада.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.