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Опубликован отчет ЕС о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации: Украина сделала важные шаги и продолжила реформы, несмотря на трудности

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Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в ее комплексной программе реформ, подчеркнули авторы доклада
Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в ее комплексной программе реформ, подчеркнули авторы доклада
Фото: depositphotos.com

26 июля на сайте Европейской комиссии опубликовали доклад о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

В докладе описан ход реализации Украиной реформ в период с 1 декабря 2020 года (тогда был опубликован предыдущий отчет) до начала полномасштабного вторжения России 24 февраля, отметили в Еврокомиссии. 

В нем отмечается, что за этот период Украина столкнулась с проблемами, связанными с дестабилизирующими действиями России, конфликтом на востоке страны и пандемией коронавируса, но продолжила уделять приоритетное внимание ассоциации и дальнейшей интеграции с ЕС, и "ключевые реформы получили новый импульс". 

"Несмотря на вызовы, в том числе исходящие от России, Украина сделала важные шаги в реализации Соглашения об ассоциации. Реформы, проведенные на сегодняшний день в его рамках, позволяют Украине с уверенностью приступить к новому этапу отношений с ЕС после решения Европейского совета о статусе Украины как страны-кандидата. Незаконная и неспровоцированная военная агрессия России против Украины не отвлечет ЕС от поддержки программы реформ Украины", – заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В 2021 году Украина продолжила реформы, добавил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

"После решения Европейского совета о предоставлении Украине перспективы членства в ЕС и статуса страны-кандидата Украине необходимо продолжить реформы, особенно в области правосудия, верховенства закона, борьбы с коррупцией и основных прав. Это включает принятие и реализацию законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, принятие всеобъемлющего стратегического плана реформы правоохранительного сектора, а также завершение реформы правовой базы для национальных меньшинств и принятие эффективных механизмов реализации. ЕС будет продолжать поддерживать Украину на ее европейском пути и объединять эти усилия с усилиями по послевоенному восстановлению", – подчеркнул он. 

Основные выводы Еврокомиссии, согласно сообщению, такие: 

  • в сфере правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией произошел ряд позитивных событий. Среди них названо принятие законов, направленных на перезапуск Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Важной нерешенной задачей в Еврокомиссии называют "срочную реформу КСУ", также там обращают внимание на незавершенный конкурс на должность главы специализированной комиссии, положительно отмечают работу Высшего антикоррупционного суда и запуск Бюро экономической безопасности, а также принятие закона о Национальном антикоррупционном бюро;
  • реформа системы госуправления – правительство, по оценке ЕК, провело ее в соответствии с европейскими принципами государственного управления и принципами Организации экономического сотрудничества и развития, это вернуло систему найма на госдолжности на основании профессиональных качеств; 
  • вмешательство правительства в управление НАК "Нафтогаз" вызвало обеспокоенность Еврокомиссии по поводу реформы корпоративного управления государственных предприятий, новый законопроект о корпоративном управлении, который прошел первое чтение в Верховной Раде, направлен на приведение этой системы в соответствие принципам ОЭСР;
  • финансовый сектор Украины оставался прибыльным, несмотря на влияние кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, но события в Нацбанке "сохранили обеспокоенность по поводу независимости центрального банка и банковского надзора";
  • в энергетической сфере оптовый рынок электроэнергии в Украине продолжал функционировать "с некоторыми признаками искажения и манипулирования рынком", подключение к объединенной энергосистеме континентальной Европы было главным приоритетом для страны; 
  • прогресс в области экологических реформ был незначительным, однако в области действий по защите климата Украина приняла и представила свой Национальный определенный вклад в Парижское соглашение и Национальную стратегию по адаптации к изменению климата, начат диалог между ЕС и Украиной по вопросам "Зеленого курса" ЕС и "зеленой" трансформации Украины, также проведены две расширенные рабочие сессии в Брюсселе и Киеве;
  • значительного прогресса Украина добилась в цифровой трансформации; в Еврокомиссии отмечают принятие закона о телекоммуникационном регуляторе, это стало "важным шагом в приведении законодательства страны в соответствие с нормативно-правовыми актами ЕС". Цифровая трансформация уже поспособствовала повышению эффективности и прозрачности работы правительства и борьбе с коррупцией. 

Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в ее комплексной программе реформ, подчеркнули авторы доклада. 

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: коррупция, экология, Европарламент, Еврокомиссия, НАК Нафтогаз, электроэнергия, Высшая квалификационная комиссия судей, Европейский союз, Нацбанк, законопроект, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Евросоюз, Парижское соглашение, САП, Высший совет правосудия, доклад, Жозеп Боррель, Оливер Варгейи, энергосистема, коронавирус, Бюро экономической безопасности
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