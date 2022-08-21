ВСУ сбили три БПЛА над Херсонской областью, оккупанты пытались вести ими разведку и корректировку огня артиллерии – Воздушные силы

Российские оккупанты потеряли в Украине 806 БПЛА, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"С 12.00 до 13.00 в небе над Херсонской областью зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования "Юг" было обнаружено и уничтожено сразу три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня (вероятно, "Орлан-10"), которыми враг пытался проводить разведку и корректировку огня артиллерии", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ на 21 августа, российские оккупанты потеряли в Украине 806 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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