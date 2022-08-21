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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили три БПЛА над Херсонской областью, оккупанты пытались вести ими разведку и корректировку огня артиллерии – Воздушные силы

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Российские оккупанты потеряли в Украине 806 БПЛА, отметили в Генштабе ВСУ
Российские оккупанты потеряли в Украине 806 БПЛА, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook (архив)

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем 21 августа сбили три БПЛА российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"С 12.00 до 13.00 в небе над Херсонской областью зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования "Юг" было обнаружено и уничтожено сразу три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня (вероятно, "Орлан-10"), которыми враг пытался проводить разведку и корректировку огня артиллерии", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid028KHHiZu78fTNmd3MFvaqp6uPVHhJubKVwmD4oZRA64Veobw4vMwGu33CQC9pV3XZl

По данным Генштаба ВСУ на 21 августа, российские оккупанты потеряли в Украине 806 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, артиллерия, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, потери России, российские оккупанты
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