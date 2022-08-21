ВСУ сбили три БПЛА над Херсонской областью, оккупанты пытались вести ими разведку и корректировку огня артиллерии – Воздушные силы

Об этом в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
"С 12.00 до 13.00 в небе над Херсонской областью зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования "Юг" было обнаружено и уничтожено сразу три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня (вероятно, "Орлан-10"), которыми враг пытался проводить разведку и корректировку огня артиллерии", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ на 21 августа, российские оккупанты потеряли в Украине 806 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.