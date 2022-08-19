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Оккупанты потеряли дрон, на который перед этим сняли расположение собственной базы – стратком ВСУ

Авторы видео, благодаря которому ВСУ теперь знают расположение еще одной базы российских оккупантов
Авторы видео, благодаря которому ВСУ теперь знают расположение еще одной базы российских оккупантов
Скриншот: СтратКом ЗСУ / Telegram

В Николаевской области оккупанты запустили дрон и вскоре потеряли его. Об этом 19 августа в Telegram сообщает управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

Отмечается, что потерянный дрон попал в руки к бойцам ВСУ. На карте памяти беспилотника обнаружилось видео с военной базой оккупантов в Николаевской области.

Расследователи уже определили, что локация съемки – сельхозпредприятие неподалеку от поселка Первомайское на временно оккупированной территории Николаевской области.

На опубликованных кадрах также видны крупным планом два российских оккупанта, которых теперь украинские спецслужбы при желании смогут идентифицировать.

Контекст:

После утечек информации, которые происходят со стороны российских оккупантов, ВСУ нанесли уже несколько результативных ударов по врагу. В частности, об одном таком случае, "организованном" пропагандистами "ДНР", 13 июля сообщил украинский журналист Денис Казанский.

14 августа ВСУ уничтожили базу оккупантов в Попасной. В РФ подтвердили, что удар пришелся по штабу ЧВК "Вагнер", который засветил российский военкор. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай оценил потери вагнеровцев в результате этого удара в 100 оккупантов.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Николаев, оккупация, Николаевская область, беспилотники, видео, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, утечка данных, российские оккупанты, дрон
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