Оккупанты потеряли дрон, на который перед этим сняли расположение собственной базы – стратком ВСУ

Отмечается, что потерянный дрон попал в руки к бойцам ВСУ. На карте памяти беспилотника обнаружилось видео с военной базой оккупантов в Николаевской области.
Расследователи уже определили, что локация съемки – сельхозпредприятие неподалеку от поселка Первомайское на временно оккупированной территории Николаевской области.
На опубликованных кадрах также видны крупным планом два российских оккупанта, которых теперь украинские спецслужбы при желании смогут идентифицировать.
После утечек информации, которые происходят со стороны российских оккупантов, ВСУ нанесли уже несколько результативных ударов по врагу. В частности, об одном таком случае, "организованном" пропагандистами "ДНР", 13 июля сообщил украинский журналист Денис Казанский.
14 августа ВСУ уничтожили базу оккупантов в Попасной. В РФ подтвердили, что удар пришелся по штабу ЧВК "Вагнер", который засветил российский военкор. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай оценил потери вагнеровцев в результате этого удара в 100 оккупантов.