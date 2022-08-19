Оккупанты потеряли дрон, на который перед этим сняли расположение собственной базы – стратком ВСУ

Авторы видео, благодаря которому ВСУ теперь знают расположение еще одной базы российских оккупантов Скриншот: СтратКом ЗСУ / Telegram

Отмечается, что потерянный дрон попал в руки к бойцам ВСУ. На карте памяти беспилотника обнаружилось видео с военной базой оккупантов в Николаевской области.

Расследователи уже определили, что локация съемки – сельхозпредприятие неподалеку от поселка Первомайское на временно оккупированной территории Николаевской области.

На опубликованных кадрах также видны крупным планом два российских оккупанта, которых теперь украинские спецслужбы при желании смогут идентифицировать.