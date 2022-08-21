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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Парад" российской техники в Украине может быть только таким". Зеленский опубликовал видео с Крещатика в Киеве

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На Крещатик в Киеве свезли разбитые и обгорелые танки и другую уничтоженную военную технику оккупантов
На Крещатик в Киеве свезли разбитые и обгорелые танки и другую уничтоженную военную технику оккупантов
Фото: Yan Dobronosov / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео уничтоженной в боях техники российских оккупантов, которую свезли в центр Киева в преддверии Дня Независимости Украины.

Соответствующее видео Зеленский опубликовал в Facebook 21 августа.

"Парад" российской техники в Украине может быть только таким, – прокомментировал видео президент. – Слава Украине, слава ВСУ!"

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/607965050725735/

На Крещатик в Киеве свезли разбитые и обгорелые танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" российских оккупантов.

"Парад будет достаточно масштабным. Но не совсем таким, как его видели в Кремле. Зато теперь его именно таким увидят во всем мире", – отметили в Минобороны Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 августа 2021 года Украина отметила 30-ю годовщину независимости. В Киеве в этот день состоялся военный парад.

Зеленский заявлял, что и в этом году Украина отметит День Независимости, несмотря на войну. План мероприятий 19 августа утвердил Кабмин.

Теги: Россия, Киев, Украина, танки, бронетранспортер, День Независимости, Крещатик, парад, артиллерия, видео, Владимир Зеленский, ВСУ, огнемет, война России против Украины, потери России
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