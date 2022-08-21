"Парад" российской техники в Украине может быть только таким". Зеленский опубликовал видео с Крещатика в Киеве

На Крещатик в Киеве свезли разбитые и обгорелые танки и другую уничтоженную военную технику оккупантов Фото: Yan Dobronosov / Twitter

Соответствующее видео Зеленский опубликовал в Facebook 21 августа.

"Парад" российской техники в Украине может быть только таким, – прокомментировал видео президент. – Слава Украине, слава ВСУ!"

На Крещатик в Киеве свезли разбитые и обгорелые танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" российских оккупантов.

"Парад будет достаточно масштабным. Но не совсем таким, как его видели в Кремле. Зато теперь его именно таким увидят во всем мире", – отметили в Минобороны Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)