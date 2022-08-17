Резников о российских войсках: Это точно уже не "вторая армия мира"

Резников: Сегодня говорить о настоящем боевом духе якобы "второй армии мира" я бы не решился Фото: EPA

По словам Резникова, согласно последним докладам военных, РФ состредоточила вокруг Украины до 115 батальонно-тактических групп.

"Из них, кажется, 105 так или иначе задействуются, 10 на восстановлении. Суммарно это, наверное, в человеческом измерении до 125 тыс. человек. Но это уже смесь, коктейль: там и наемники, и частные военные компании, и псевдомобилизованные, и мобилизованные студенты с до того [в 2014 году] временно оккупированных территорий в ОРДЛО, и Росгвардия, и кого там только нет, ну и профессиональные военные. Поэтому сегодня говорить о настоящем боевом духе якобы "второй армии мира" я бы не решился", – сказал он.

Как заявил министр, это не означает, что можно недооценивать россиян.

"Ни в коем случае. Врага надо оценивать. Но это точно уже не "вторая армия мира". Да, она большая по количеству, у них [россиян] еще много ресурсов на складах и арсеналах. Но даже этот ресурс у них старый. Они везут в Украину танки Т-62. То есть они уже почти не ездят, они их вкапывают в землю. Но враг очень опасный", – заявил глава Минобороны.