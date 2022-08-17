Резников о российских войсках: Это точно уже не "вторая армия мира"

По словам Резникова, согласно последним докладам военных, РФ состредоточила вокруг Украины до 115 батальонно-тактических групп.
"Из них, кажется, 105 так или иначе задействуются, 10 на восстановлении. Суммарно это, наверное, в человеческом измерении до 125 тыс. человек. Но это уже смесь, коктейль: там и наемники, и частные военные компании, и псевдомобилизованные, и мобилизованные студенты с до того [в 2014 году] временно оккупированных территорий в ОРДЛО, и Росгвардия, и кого там только нет, ну и профессиональные военные. Поэтому сегодня говорить о настоящем боевом духе якобы "второй армии мира" я бы не решился", – сказал он.
Как заявил министр, это не означает, что можно недооценивать россиян.
"Ни в коем случае. Врага надо оценивать. Но это точно уже не "вторая армия мира". Да, она большая по количеству, у них [россиян] еще много ресурсов на складах и арсеналах. Но даже этот ресурс у них старый. Они везут в Украину танки Т-62. То есть они уже почти не ездят, они их вкапывают в землю. Но враг очень опасный", – заявил глава Минобороны.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба на 17 августа, потери российских оккупантов составили около 44 100 военных, 1886 танков, 233 самолета, 196 вертолетов, 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".