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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о российских войсках: Это точно уже не "вторая армия мира"

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Резников: Сегодня говорить о настоящем боевом духе якобы "второй армии мира" я бы не решился
Резников: Сегодня говорить о настоящем боевом духе якобы "второй армии мира" я бы не решился
Фото: EPA

Российские войска больше нельзя назвать "второй армией мира", считает министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки", которое вышло 16 августа.

По словам Резникова, согласно последним докладам военных, РФ состредоточила вокруг Украины до 115 батальонно-тактических групп.

"Из них, кажется, 105 так или иначе задействуются, 10 на восстановлении. Суммарно это, наверное, в человеческом измерении до 125 тыс. человек. Но это уже смесь, коктейль: там и наемники, и частные военные компании, и псевдомобилизованные, и мобилизованные студенты с до того [в 2014 году] временно оккупированных территорий в ОРДЛО, и Росгвардия, и кого там только нет, ну и профессиональные военные. Поэтому сегодня говорить о настоящем боевом духе якобы "второй армии мира" я бы не решился", – сказал он.

Как заявил министр, это не означает, что можно недооценивать россиян.

"Ни в коем случае. Врага надо оценивать. Но это точно уже не "вторая армия мира". Да, она большая по количеству, у них [россиянеще много ресурсов на складах и арсеналах. Но даже этот ресурс у них старый. Они везут в Украину танки Т-62. То есть они уже почти не ездят, они их вкапывают в землю. Но враг очень опасный", – заявил глава Минобороны.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба на 17 августа, потери российских оккупантов составили около 44 100 военных1886 танков, 233 самолета, 196 вертолетов, 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины
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