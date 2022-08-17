Оккупанты Мариуполя придумали схему "легализации" авто уехавших мариупольцев – горсовет

В горсовете отмечают, что теперь в городе разрешено поставить "на особый учет" машины на которые из-за войны потеряны, отсутствуют или украдены регистрационные документы.
"Таким образом, оккупанты, коллаборанты и им благосклонные теперь могут присвоить, а на самом деле просто украсть, себе любой автомобиль уехавших мариупольцев. Этакая легальная схема, которая развязывает руки для наживы. Бонусы ощутят те, кто в доле", – сообщили в ведомстве.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. 3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.