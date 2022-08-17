Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет еще для 7 тыс. жителей Донбасса

"Уже второй день энергетикам удается получить доступ на проведение работ и выполнить ремонты ряда разрушенных обстрелами сетей в Бахмутской общине. Здесь свет вернулся в дома более 2 тыс. семей. Сейчас это одно из самых тяжелых направлений, страдающих от постоянных и массированных обстрелов. Еще одно сложное направление – славянское. Однако энергетики смогли вчера отремонтировать ряд повреждений и вернуть свет для более 2 тысяч домохозяйств Славянской общины. Кроме того, вчера проведены ремонты в Краматорской, Марьинской и Торецкой общинах", – отметили в компании.

Ночью в очередной раз подвергся обстрелу Никопольский район Днепропетровской области, повреждено электрооборудование и линии электропередачи.

"Аварийные бригады "ДТЭК Днепровские электросети" оперативно провели работу по их восстановлению, как только получили разрешение на выполнение ремонтов от военных. За сутки энергетикам удалось возобновить электроснабжение в четырех населенных пунктах Днепропетровской области, вернув свет в 4691 дом жителей, обесточенных из-за боевых действий", – сообщили в энергокомпании.

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