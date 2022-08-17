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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет еще для 7 тыс. жителей Донбасса

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Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области
Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области
Фото: grids.dtek.com

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с Вооруженными силами Украины возобновили электроснабжение для более 7 тыс. семей в 12 прифронтовых населенных пунктах Донецкой области. Об этом говорится в сообщении компании.

"Уже второй день энергетикам удается получить доступ на проведение работ и выполнить ремонты ряда разрушенных обстрелами сетей в Бахмутской общине. Здесь свет вернулся в дома более 2 тыс. семей. Сейчас это одно из самых тяжелых направлений, страдающих от постоянных и массированных обстрелов. Еще одно сложное направление – славянское. Однако энергетики смогли вчера отремонтировать ряд повреждений и вернуть свет для более 2 тысяч домохозяйств Славянской общины. Кроме того, вчера проведены ремонты в Краматорской, Марьинской и Торецкой общинах", – отметили в компании.

Ночью в очередной раз подвергся обстрелу Никопольский район Днепропетровской области, повреждено электрооборудование и линии электропередачи.

"Аварийные бригады "ДТЭК Днепровские электросети" оперативно провели работу по их восстановлению, как только получили разрешение на выполнение ремонтов от военных. За сутки энергетикам удалось возобновить электроснабжение в четырех населенных пунктах Днепропетровской области, вернув свет в 4691 дом жителей, обесточенных из-за боевых действий", – сообщили в энергокомпании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, война, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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