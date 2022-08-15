За неделю энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 53 тысяч семей

Без света пока остается 83 тысячи домов в Донецкой области и почти более 350 домов в Днепропетровской области Фото: grids.dtek.com

"Только за прошедшую неделю электромонтеры ДТЭК возобновили поставки света почти 45 тысячам жителей области в 67 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского, Волновахского и Покровского районов Донбасса. Для большинства этих семей электроснабжение приходилось восстанавливать более 10 раз из-за постоянных разрушений электросетей", – сообщили в энергокомпании.

Под вражеским прицелом были Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, напомнили в пресс-службе.

"Несмотря на это, за неделю энергетики возобновили электроснабжение почти 8,5 тысячам семей в 16 населенных пунктах", – отмечают в ДТЭК.

Без света пока остается 83 тысячи домов в Донецкой области и почти более 350 домов в Днепропетровской области.