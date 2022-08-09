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В Украину начал прибывать уголь из Австралии в виде гуманитарной помощи – Минэнерго Украины

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Уголь доставили железной дорогой
Уголь доставили железной дорогой
Фото: mev.gov.ua

В Украину прибыли первые 39 вагонов с углем, которое предоставляет правительство Австралии в качестве гуманитарной помощи. Об этом 9 августа проинформировало Министерство энергетики Украины.

"Сегодня разгружают первые 39 вагонов с австралийским углем марки Г. Всего в Украину должно быть доставлено 79 тыс. тонн угля, предоставленного в рамках гуманитарной помощи от австралийского правительства", – говорится в сообщении.

В Минэнерго рассказали, что первая партия угля доставлена на одно из генерирующий предприятий ПАО "Центрэнерго".

Министр энергетики Герман Галущенко, побывав на этом предприятии, поблагодарил Австралию за поддержку и отметил, что для Украины ближайший отопительный сезон "будет самым тяжелым за последние десятилетия".

В ведомстве уточнили, что из-за блокировки Россией морских портов Украины австралийский уголь был доставлен партнерами из Польши.

"Галущенко подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду проходит по плану, накопление угля происходит в соответствии с утвержденным графиком", – подчеркнули в Минэнерго.

На опубликованных снимках видно, что уголь доставлен железной дорогой.

К началу отопительного сезона украинские власти рассчитывают накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,5 млн тонн угля. На 4 августа накоплено 1,8 млн тонн угля.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котельных, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Польша, Австралия, уголь, энергетика, отопительный сезон, Министерство энергетики, ТЭС, ТЭЦ, Центрэнерго, энергосистема, Герман Галущенко
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