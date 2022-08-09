В Украину начал прибывать уголь из Австралии в виде гуманитарной помощи – Минэнерго Украины

"Сегодня разгружают первые 39 вагонов с австралийским углем марки Г. Всего в Украину должно быть доставлено 79 тыс. тонн угля, предоставленного в рамках гуманитарной помощи от австралийского правительства", – говорится в сообщении.

В Минэнерго рассказали, что первая партия угля доставлена на одно из генерирующий предприятий ПАО "Центрэнерго".

Министр энергетики Герман Галущенко, побывав на этом предприятии, поблагодарил Австралию за поддержку и отметил, что для Украины ближайший отопительный сезон "будет самым тяжелым за последние десятилетия".

В ведомстве уточнили, что из-за блокировки Россией морских портов Украины австралийский уголь был доставлен партнерами из Польши.

"Галущенко подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду проходит по плану, накопление угля происходит в соответствии с утвержденным графиком", – подчеркнули в Минэнерго.

На опубликованных снимках видно, что уголь доставлен железной дорогой.

К началу отопительного сезона украинские власти рассчитывают накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,5 млн тонн угля. На 4 августа накоплено 1,8 млн тонн угля.