В Украину начал прибывать уголь из Австралии в виде гуманитарной помощи – Минэнерго Украины

"Сегодня разгружают первые 39 вагонов с австралийским углем марки Г. Всего в Украину должно быть доставлено 79 тыс. тонн угля, предоставленного в рамках гуманитарной помощи от австралийского правительства", – говорится в сообщении.
В Минэнерго рассказали, что первая партия угля доставлена на одно из генерирующий предприятий ПАО "Центрэнерго".
Министр энергетики Герман Галущенко, побывав на этом предприятии, поблагодарил Австралию за поддержку и отметил, что для Украины ближайший отопительный сезон "будет самым тяжелым за последние десятилетия".
В ведомстве уточнили, что из-за блокировки Россией морских портов Украины австралийский уголь был доставлен партнерами из Польши.
"Галущенко подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду проходит по плану, накопление угля происходит в соответствии с утвержденным графиком", – подчеркнули в Минэнерго.
На опубликованных снимках видно, что уголь доставлен железной дорогой.
К началу отопительного сезона украинские власти рассчитывают накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,5 млн тонн угля. На 4 августа накоплено 1,8 млн тонн угля.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котельных, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.