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​Посол Великобритании ​Симмонс:​ Если вы много лет покупали энергию из России, то очень сложно отключить ее за одну ночь. Это процесс

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Симмонс: Год назад было немыслимо, чтобы в ЕС ограничивали ресурсную зависимость от России
Симмонс: Год назад было немыслимо, чтобы в ЕС ограничивали ресурсную зависимость от России
Скриншот видео: Алеся Бацман / YouTube

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала, откажется ли мир от российских энергоресурсов.

"Я думаю, вы видите, что это уже начало происходить. Год назад, я думаю, было немыслимо, чтобы ЕС и другие страны обсуждали (не говоря уже о том, чтобы делать то, что они делают сейчас) и шаг за шагом ограничивали ресурсную зависимость от России", – отметила Симмонс.

По ее словам, быстро заменить российские энергоресурсы для западных стран довольно сложно.

"Если вы много лет покупали энергию из России, то очень сложно отключить ее за одну ночь. А для таких организаций, как ЕС, вы должны договориться со многими странами. Некоторые из них больше зависят от российской энергетики, чем другие. Это процесс. И я не могу сказать, сколько времени он займет", – сказала собеседница.

Она подчеркнула, что уже проделана значительная работа по уменьшению энергетической зависимости от РФ.

"Я могу сказать, что огромные шаги, которые уже сделаны, могут казаться украинцам, которые живут в этой войне, которые столкнулись с ее ужасами, не такими большими. Но если мы воспользуемся моментом, чтобы оглянуться назад и посмотреть, что сейчас делают страны, чего они не делали ранее в этом году, мы уже можем сказать, что мы прошли невероятно долгий путь", – заявила Симмонс.

Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Великобритания, война, энергетика, Алеся Бацман, война России против Украины, энергобезопасность, Российская Федерация, Мелинда Симмонс, энергия, зависимость
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