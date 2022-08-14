​Посол Великобритании ​Симмонс:​ Если вы много лет покупали энергию из России, то очень сложно отключить ее за одну ночь. Это процесс

Симмонс: Год назад было немыслимо, чтобы в ЕС ограничивали ресурсную зависимость от России Скриншот видео: Алеся Бацман / YouTube

"Я думаю, вы видите, что это уже начало происходить. Год назад, я думаю, было немыслимо, чтобы ЕС и другие страны обсуждали (не говоря уже о том, чтобы делать то, что они делают сейчас) и шаг за шагом ограничивали ресурсную зависимость от России", – отметила Симмонс.

По ее словам, быстро заменить российские энергоресурсы для западных стран довольно сложно.

"Если вы много лет покупали энергию из России, то очень сложно отключить ее за одну ночь. А для таких организаций, как ЕС, вы должны договориться со многими странами. Некоторые из них больше зависят от российской энергетики, чем другие. Это процесс. И я не могу сказать, сколько времени он займет", – сказала собеседница.

Она подчеркнула, что уже проделана значительная работа по уменьшению энергетической зависимости от РФ.

"Я могу сказать, что огромные шаги, которые уже сделаны, могут казаться украинцам, которые живут в этой войне, которые столкнулись с ее ужасами, не такими большими. Но если мы воспользуемся моментом, чтобы оглянуться назад и посмотреть, что сейчас делают страны, чего они не делали ранее в этом году, мы уже можем сказать, что мы прошли невероятно долгий путь", – заявила Симмонс.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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