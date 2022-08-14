Посол Великобритании о насилии русских солдат: Надо говорить об этом, чтобы помочь женщинам понять, что это не клеймо, что нормально искать лечение

"Я работала над вопросами военного сексуального насилия большую часть своей карьеры. И Великобритания была сторонником мер по сокращению бытового насилия внутри Украины и до войны. Поэтому у нас есть все возможности для сотрудничества с системой ООН, UNFPA, например, чтобы адаптировать инструменты, которые мы используем для борьбы с насилием в семье, и использовать их в случае сексуального насилия. Я думаю, что это невероятно важно", – рассказала собеседница.

Она отметила, что ей известно о случаях массового изнасилования жителей городов Киевской области, а также оккупированных территорий востока Украины.

"Наша коллективная задача – и это то, о чем мы говорили с другими послами, с первой леди [Украины Еленой Зеленской], – найти безопасные способы высказаться для пострадавших женщин. Это будет сложно, потому что женщины, которые стали жертвами, знают, что правосудие может быть недоступно им в течение многих лет. Но они должны понять, что их слышат, что существует помощь", – подчеркнула Симмонс.

По ее словам, помощь может понадобиться и семьям потерпевших, "которые будут испытывать сильнейшее чувство несправедливости".

"Это случилось с их женами, с их матерями, с их сестрами или, не дай бог, с их дочерями. И я очень-очень внимательно отношусь к тому спектру способов, которыми мы должны помочь. И не только в самой Украине, но и в тех странах, куда пострадавшие женщины были вынуждены бежать. В такие страны, как Польша или Молдова и, конечно же, Великобритания. Так что часть нашей гуманитарной поддержки уже идет в этом направлении", – заявила посол.

Она акцентировала, что необходимо использовать самые разные каналы, чтобы доносить до женщин информацию о возможности получить доступ к помощи.

"Я также думаю, что есть необходимость говорить об этом политически, сообщать через социальные сети, через каналы такие, как ваш, чтобы помочь женщинам понять, что это не клеймо, что если это случилось, то говорить об этом нормально. Это нормально – искать лечение от такого состояния, нормально – вернуться в родное сообщество и продолжать свою жизнь с чувством защищенности", – сказала Симмонс.

Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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