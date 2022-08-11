Венгрия ввела ограничения на экспорт дров из страны из-за энергетического кризиса

"В Венгрии также чрезвычайная энергетическая ситуация, и необходимы чрезвычайные меры для обеспечения безопасного снабжения энергией венгерских семей. Помимо закупки правительством новых запасов газа и увеличения добычи газа, частью чрезвычайных мер является обеспечение контроля, регулирования и, при необходимости, даже запрета вывоза дров за границу", – заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь.
Согласно указу, все предприятия, которые занимаются производством древесины, должны будут предупреждать правительство о своих планах на экспорт. Те, в свою очередь, будут решать, необходим ли конкретный товар "для снабжения венгерского населения". В утвердительном случае партию будет закупать государство.
Надь подчеркнул, что это не общий запрет, а "чрезвычайная мера".
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Европейская комиссия представила план сокращения использования газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.
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