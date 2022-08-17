"Укроборонпром" создал центр "МІЦь" для ремонта западного вооружения

Он получил название Международный инженерный центр или "МІЦь".
Специалисты центра будут проходить обучение и сертификацию для работы с зарубежной военной техникой, чтобы в максимально сжатые сроки возвращать боевую готовность вооружению и военной технике иностранного производства.
"Каждая единица вооружения, полученная Украиной от международных партнеров, должна воевать, а в случае выведения ее из строя – быть немедленно отремонтирована", – подчеркнули в концерне.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Весной Украина договорилась о ремонте поврежденной военной техники с Чехией, Болгарией и Словакией на их производственных мощностях. На тот момент речь шла в первую очередь о советской технике.