"Укроборонпром" создал центр "МІЦь" для ремонта западного вооружения

Иностранная техника после боев в Украине нуждается в ремонте и техобслуживании Фото: EPA (иллюстративное)

Он получил название Международный инженерный центр или "МІЦь".

Специалисты центра будут проходить обучение и сертификацию для работы с зарубежной военной техникой, чтобы в максимально сжатые сроки возвращать боевую готовность вооружению и военной технике иностранного производства.

"Каждая единица вооружения, полученная Украиной от международных партнеров, должна воевать, а в случае выведения ее из строя – быть немедленно отремонтирована", – подчеркнули в концерне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)