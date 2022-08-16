Пентагон показал, как американские военные грузят боеприпасы для Украины. Видео

"Военнослужащие 436-й воздушной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дувр (штат Делавэр) загружают палеты с боеприпасами на самолет C-17 Globemaster III, который направится в Украину в рамках программы по оказанию помощи в сфере безопасности", – говорится в сообщении.
.@usairforce airmen from the 436th Aerial Port Squadron load palletized explosives bound for Ukraine * onto a C-17 Globemaster III during a security assistance mission at Dover Air Force Base, Delaware. pic.twitter.com/wEKIyZZ7Ue— Department of Defense * (@DeptofDefense) August 15, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности, а с 2014 года – более $11,8 млрд, сообщили в Пентагоне 8 августа.