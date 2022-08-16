Пентагон показал, как американские военные грузят боеприпасы для Украины. Видео

"Военнослужащие 436-й воздушной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дувр (штат Делавэр) загружают палеты с боеприпасами на самолет C-17 Globemaster III, который направится в Украину в рамках программы по оказанию помощи в сфере безопасности", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности, а с 2014 года – более $11,8 млрд, сообщили в Пентагоне 8 августа.