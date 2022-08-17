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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников и Остин обсудили новую помощь от США и подготовку пятого "Рамштайна"

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Остин сообщил о разговоре "со своим хорошим другом и украинским коллегой" Резниковым
Остин сообщил о разговоре "со своим хорошим другом и украинским коллегой" Резниковым
Фото: EPA (архив)

Министр обороны США Ллойд Остин по телефону обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым вопросы дальнейшего оказания американской военной помощи Киеву. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона 16 августа.

Министры обсудили как неотложные, так и долгосрочные потребности Украины в помощи в области безопасности, говорится в сообщении.

Отмечается, что Резников представил актуальную информацию о динамике боевых действий в Украине.

Министры также обсудили подготовку следующего, пятого заседания заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). 

Лидеры договорились "оставаться в тесном контакте", добавили в Пентагоне. 

"Снова поговорил со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резникоым, чтобы обсудить поддержку Украины Соединенными Штатами, в то время как жестокое вторжение России длится уже почти шесть месяцев", – написал Остин в Twitter.

В свою очередь Резников отметил, что они с Остином "отлично поговорили". 

"Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, потребности на поле боя и способы усиления возможностей украинской армии. Вскоре появится новая помощь от США в сфере безопасности", – написал министр.

Остин и Резников созваниваются регулярно

Контекст:

С момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности, а с 2014 года – более $11,8 млрд, сообщили в Пентагоне 8 августа.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Также Пентагон координирует встречи консультативной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Очередное заседание группы прошло онлайн 20 июля. Остин, выступая на заседании, анонсировал передачу Украине дополнительных систем HIMARS и боеприпасов. По его словам, к формату присоединились 50 стран, 30 государств предоставляют Украине оружие.

Теги: Пентагон, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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