Резников и Остин обсудили новую помощь от США и подготовку пятого "Рамштайна"

Остин сообщил о разговоре "со своим хорошим другом и украинским коллегой" Резниковым Фото: EPA (архив)

Министры обсудили как неотложные, так и долгосрочные потребности Украины в помощи в области безопасности, говорится в сообщении.

Отмечается, что Резников представил актуальную информацию о динамике боевых действий в Украине.

Министры также обсудили подготовку следующего, пятого заседания заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Лидеры договорились "оставаться в тесном контакте", добавили в Пентагоне.

"Снова поговорил со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резникоым, чтобы обсудить поддержку Украины Соединенными Штатами, в то время как жестокое вторжение России длится уже почти шесть месяцев", – написал Остин в Twitter.

Earlier today, I again spoke with my good friend and * Ukrainian counterpart @oleksiireznikov to discuss U.S. support for Ukraine as Russia’s brutal invasion nears its sixth month. pic.twitter.com/ppFn23th4Q — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 17, 2022

В свою очередь Резников отметил, что они с Остином "отлично поговорили".

"Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, потребности на поле боя и способы усиления возможностей украинской армии. Вскоре появится новая помощь от США в сфере безопасности", – написал министр.

Had a great conversation with * @SecDef Lloyd J.Austin III.

We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities.

More * Security Assistance is coming soon * — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022

Остин и Резников созваниваются регулярно.