Резников и Остин обсудили новую помощь от США и подготовку пятого "Рамштайна"

Министры обсудили как неотложные, так и долгосрочные потребности Украины в помощи в области безопасности, говорится в сообщении.
Отмечается, что Резников представил актуальную информацию о динамике боевых действий в Украине.
Министры также обсудили подготовку следующего, пятого заседания заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").
Лидеры договорились "оставаться в тесном контакте", добавили в Пентагоне.
"Снова поговорил со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резникоым, чтобы обсудить поддержку Украины Соединенными Штатами, в то время как жестокое вторжение России длится уже почти шесть месяцев", – написал Остин в Twitter.
Earlier today, I again spoke with my good friend and * Ukrainian counterpart @oleksiireznikov to discuss U.S. support for Ukraine as Russia’s brutal invasion nears its sixth month. pic.twitter.com/ppFn23th4Q— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 17, 2022
В свою очередь Резников отметил, что они с Остином "отлично поговорили".
"Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, потребности на поле боя и способы усиления возможностей украинской армии. Вскоре появится новая помощь от США в сфере безопасности", – написал министр.
Had a great conversation with * @SecDef Lloyd J.Austin III.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022
We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities.
More * Security Assistance is coming soon *
Остин и Резников созваниваются регулярно.
С момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности, а с 2014 года – более $11,8 млрд, сообщили в Пентагоне 8 августа.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
Также Пентагон координирует встречи консультативной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Очередное заседание группы прошло онлайн 20 июля. Остин, выступая на заседании, анонсировал передачу Украине дополнительных систем HIMARS и боеприпасов. По его словам, к формату присоединились 50 стран, 30 государств предоставляют Украине оружие.