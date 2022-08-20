"Парад "второй армии мира" на Крещатике будет не совсем таким, как его видели в Кремле – советник Резникова

"Пока вы спали, в Киеве началась подготовка к параду "второй армии мира" на Крещатике. Парад будет достаточно масштабным. Но не совсем таким, как его видели в Кремле. Зато теперь его именно таким увидят во всем мире", – написал Копытько.
Судя по фото и видео, опубликованным в сети, на главную улицу столицы свезли разбитые и обгорелые танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".
Хрещатик * pic.twitter.com/1x4UShUnEw— Yan Dobronosov (@dobronosov_yan) August 20, 2022
Знищена російська техніка на Хрещатику у Києві— hromadske (@HromadskeUA) August 20, 2022
Відео: Андрій Мохник pic.twitter.com/aI4AH3kuD3
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 августа 2021 года Украина отметила 30-ю годовщину независимости. В Киеве в этот день состоялся военный парад.
Президент Владимир Зеленский заявил, что и в этом году Украина отметит День Независимости, несмотря на войну. План мероприятий 19 августа утвердил Кабмин.