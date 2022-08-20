"Парад "второй армии мира" на Крещатике будет не совсем таким, как его видели в Кремле – советник Резникова

"Пока вы спали, в Киеве началась подготовка к параду "второй армии мира" на Крещатике. Парад будет достаточно масштабным. Но не совсем таким, как его видели в Кремле. Зато теперь его именно таким увидят во всем мире", – написал Копытько.

Судя по фото и видео, опубликованным в сети, на главную улицу столицы свезли разбитые и обгорелые танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Знищена російська техніка на Хрещатику у Києві



Відео: Андрій Мохник pic.twitter.com/aI4AH3kuD3 — hromadske (@HromadskeUA) August 20, 2022

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