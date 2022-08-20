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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Парад "второй армии мира" на Крещатике будет не совсем таким, как его видели в Кремле – советник Резникова

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Разбитую российскую технику привезли на главную улицу Киева
Разбитую российскую технику привезли на главную улицу Киева
Фото: Yan Dobronosov / Twitter

В Киеве на Крещатик в преддверии Дня Независимости Украины свезли технику российских оккупантов, разбитую в боях. Фото опубликовали 20 августа советник министра обороны Украины Алексей Копытько и фотограф Ян Доброносов.

"Пока вы спали, в Киеве началась подготовка к параду "второй армии мира" на Крещатике. Парад будет достаточно масштабным. Но не совсем таким, как его видели в Кремле. Зато теперь его именно таким увидят во всем мире", – написал Копытько.

Судя по фото и видео, опубликованным в сети, на главную улицу столицы свезли разбитые и обгорелые танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 августа 2021 года Украина отметила 30-ю годовщину независимостиВ Киеве в этот день состоялся военный парад.

Президент Владимир Зеленский заявил, что и в этом году Украина отметит День Независимости, несмотря на войну. План мероприятий 19 августа утвердил Кабмин.

Теги: Киев, танки, военная техника, бронетранспортер, День Независимости, Крещатик, парад, война России против Украины, Алексей Копытько
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