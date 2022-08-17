В Киеве появился беспилотник Bayraktar из цветов. Фото

Для создания композиции площадью 265 м² высадили более 24 тыс. цветов.

"Увидеть "железную птицу" из цветов можно в Оболонском районе на развязке проспекта Степана Бандеры и улицы Богатырской", – говорится в сообщении.

В КГГА пообещали, что ко Дню Независимости в каждом районе столицы появится актуальная композиция. Для их создания высадят 200 тыс. цветов.

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Турецкие беспилотники Bayraktar стали одним из символов сопротивления оккупантам с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Получила популярность посвященная беспилотнику песня военного Тараса Боровка, а в приложении "Дія" создали игру, в которой с помощью Bayraktar можно уничтожать российскую военную технику.