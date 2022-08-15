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В Киеве демонтировали мемориальную доску Булгакову на фасаде КНУ имени Шевченко

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Мемориальная доска находилась на фасаде "желтого" корпуса КНУ
Мемориальная доска находилась на фасаде "желтого" корпуса КНУ
Фото: Декомунізація. Україна. / Facebook

С фасада Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сняли мемориальную доску российскому писателю Михаилу Булгакову. Об этом сообщил 14 августа проект "Декоммунизация. Украина" в Facebook.

"Доска украинофобу Булгакову демонтирована с фасада здания КНУ имени Шевченко", – говорится в сообщении.

Судя по фото, доску сняли с фасада "желтого" корпуса КНУ, а именно здания Института филологии, который находится по адресу: бульвар Шевченко, 14.

https://www.facebook.com/DecommunizeUkraine/posts/pfbid0yumJptRhp1c1JKaNtSdmm9TRqAS93Z37GAg7ESA6SBKrJC77CwGA43jK49GUhMjPl

С инициативой убрать доску в конце июля выступила основательница общественной организации "Экспертный корпус" Татьяна Швыдченко. На своей странице в Facebook она писала, что Булгаков является символом русской культуры, к украинской он никогда не имел никакого отношения, наоборот, в своих произведениях поливал грязью все украинское.

"Поэтому все его изображения также являются атавизмами оккупационного периода, от которых срочно нужно избавиться", – отмечала она.

https://www.facebook.com/shvydchenko/posts/pfbid02uHS8NUWBXxWC1TXiZcBTv581RkxktVC4fEHLsaBCgae6TPun1NJzwEijb7nDoeoPl

14 августа Швыдченко опубликовала фото фасада КНУ уже без доски и поблагодарила университет за позицию. Также она напомнила, что ожидает демонтажа еще одной доски, посвященной "Студентам, преподавателям, работникам Киевского ордена Ленина государственного университета, погибшим в боях за свободу и независимость Советской родины в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов".

"Установили ее для пропаганды "Советской родины". Что название ленинское, что победоносный миф о "Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" – дикий трэш и поругание, которым не место на корпусе элитного университета страны", – прокомментировала она.

https://www.facebook.com/shvydchenko/posts/pfbid04zQyffxi9NQ3C1LdE7tX7hvYouFXJyMJKomW2PLDjrHiA6nepspHF6Pg5Yr1dg26l

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украине стартовала кампания по массовой дерусификации. В первую очередь речь о смене топонимов и демонтаже памятников российским деятелям.

В частности, в МукачевоНиколаевеУжгороде и Тернополе демонтировали памятники поэту Александру Пушкину. В Киеве сменили название театра Леси Украинки – из названия убрали "русскую драму".

В июне группа экспертов при Министерстве образования и науки, куда входят учителя школ, филологи, другие педагоги, приняла рекомендации для МОН изъять всех российских и белорусских авторов из школьной программы. Однако в МОН заявили, что в программе зарубежной литературы останутся произведения российских писателей, чье творчество или биография тесно связаны с Украиной.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, КНУ, мемориал, Михаил Булгаков
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