В Киеве демонтировали мемориальную доску Булгакову на фасаде КНУ имени Шевченко

"Доска украинофобу Булгакову демонтирована с фасада здания КНУ имени Шевченко", – говорится в сообщении.

Судя по фото, доску сняли с фасада "желтого" корпуса КНУ, а именно здания Института филологии, который находится по адресу: бульвар Шевченко, 14.

С инициативой убрать доску в конце июля выступила основательница общественной организации "Экспертный корпус" Татьяна Швыдченко. На своей странице в Facebook она писала, что Булгаков является символом русской культуры, к украинской он никогда не имел никакого отношения, наоборот, в своих произведениях поливал грязью все украинское.

"Поэтому все его изображения также являются атавизмами оккупационного периода, от которых срочно нужно избавиться", – отмечала она.

14 августа Швыдченко опубликовала фото фасада КНУ уже без доски и поблагодарила университет за позицию. Также она напомнила, что ожидает демонтажа еще одной доски, посвященной "Студентам, преподавателям, работникам Киевского ордена Ленина государственного университета, погибшим в боях за свободу и независимость Советской родины в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов".

"Установили ее для пропаганды "Советской родины". Что название ленинское, что победоносный миф о "Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" – дикий трэш и поругание, которым не место на корпусе элитного университета страны", – прокомментировала она.