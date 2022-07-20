В Киеве сменили название театра Леси Украинки – из названия убрали "русскую драму"

Теперь официальное название театра звучит как Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.

"Изъятие из названия театра слова "русский" касается не только изменения названия заведения, ведь изменится содержание его деятельности и репертуарная политика. Почитатели театрального искусства смогут пересматривать качественные представления украинских и зарубежных авторов теперь на украинском языке”, – сказал министр культуры Александр Ткаченко.

Контекст:

Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки существует с 1891 года. За это время он сменил несколько названий, и с 1941 года назывался Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки.

Процесс переименования заведения начался 28 февраля – вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины.