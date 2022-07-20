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КУЛЬТУРА

В Киеве сменили название театра Леси Украинки – из названия убрали "русскую драму"

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Процесс переименования театра начался в феврале после нападения РФ
Процесс переименования театра начался в феврале после нападения РФ
Фото: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки / Facebook

Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки переименовали, убрав из названия "русскую драму". Об этом 19 июля сообщило Министерство культуры и информационной политики.

Теперь официальное название театра звучит как Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.

"Изъятие из названия театра слова "русский" касается не только изменения названия заведения, ведь изменится содержание его деятельности и репертуарная политика. Почитатели театрального искусства смогут пересматривать качественные представления украинских и зарубежных авторов теперь на украинском языке”, – сказал министр культуры Александр Ткаченко.

Контекст:

Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки существует с 1891 года. За это время он сменил несколько названий, и с 1941 года назывался Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки.

Процесс переименования заведения начался 28 февраля – вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: театр, Александр Ткаченко, Театр русской драмы имени Леси Украинки, Леся Украинка
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