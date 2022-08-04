"Отражали в своих произведениях украинскую тематику". МОН хочет оставить Гоголя и Булгакова в школьной программе

В школьном курсе останутся авторы, которые писали об Украине или долго жили в ней – представитель МОН Фото: ЕРА

По его мнению, Николай Гоголь – фактически украинский писатель, потому что он многое сделал для украинской культуры. Также, по его словам, в школах продолжат изучать творчество Владимира Короленко, такие произведения, как повесть Михаила Булгакова "Собачье сердце" и роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев".

"Если говорить концептуально, принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной – то есть либо они родились в Украине, либо долгое время жили в Украине, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику, – их творчество будет оставаться в обучающих программах”, – говорится в сообщении.

В курсе литературы останется роман Анатолия Кузнецова "Бабий Яр". Кононенко считает, что это знаковое произведение, документальное, которое тесно связано с трагическими событиями в Украине.

"То есть массового исключения произведений не будет, скелет программы остается таким, какой есть", – подытожил чиновник.