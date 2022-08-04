"Отражали в своих произведениях украинскую тематику". МОН хочет оставить Гоголя и Булгакова в школьной программе

По его мнению, Николай Гоголь – фактически украинский писатель, потому что он многое сделал для украинской культуры. Также, по его словам, в школах продолжат изучать творчество Владимира Короленко, такие произведения, как повесть Михаила Булгакова "Собачье сердце" и роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев".
"Если говорить концептуально, принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной – то есть либо они родились в Украине, либо долгое время жили в Украине, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику, – их творчество будет оставаться в обучающих программах”, – говорится в сообщении.
В курсе литературы останется роман Анатолия Кузнецова "Бабий Яр". Кононенко считает, что это знаковое произведение, документальное, которое тесно связано с трагическими событиями в Украине.
"То есть массового исключения произведений не будет, скелет программы остается таким, какой есть", – подытожил чиновник.
20 июня стало известно, что группа экспертов при Министерстве образования и науки, куда входят школьные учителя, филологи, другие педагоги, приняла рекомендации для МОН изъять всех российских и белорусских авторов из школьной программы. Вместе с тем, как отмечало "BBC News Україна", это только рекомендации, с которыми еще должно ознакомиться министерство и решить, обновлять ли обучающие программы.
Народный депутат, член комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук в своем Instagram объяснил важность инициативы по изменению школьной программы. "Больше половины программы "Зарубежной литературы" с шестого по 11-й класс в Украине составляли российские писатели. Культурный фронт – это soft power России и то, что нам с детства навязывали великую российскую литературу и мы должны ее изучать. Это один из элементов гибридной войны и маркировка "русского мира", – отметил он.