Baykar планирует запустить в Украине производство беспилотных истребителей Bayraktar Kizilelma

По его словам, компания рассматривает возможность производства беспилотных истребителей Bayraktar Kizilelma, а также дронов Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

"Akinci совершил свой первый полет с украинским двигателем, а теперь мы интегрируем больше, включая разные украинские двигатели", – рассказал гендиректор Baykar.

Он отметил, что вместе с заводом предстоит строительство исследовательского центра и центра по производству комплектующих. Компания хочет делать на месте максимальное количество узлов для БПЛА.

"Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение – все, что мы делаем здесь. У нас было такое видение, в этой связи наши инвестиционные планы продвигаются прямо сейчас. Сделка сейчас находится на этапе проекта. В скором времени мы также хотим начать реальные инвестиции", – подчеркнул Байрактар.