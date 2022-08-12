ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Baykar планирует запустить в Украине производство беспилотных истребителей Bayraktar Kizilelma

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Baykar хочет делать в Украине максимальное количество узлов для БПЛА
Baykar хочет делать в Украине максимальное количество узлов для БПЛА
Фото: baykartech.com

Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar планирует выпускать на новом заводе в Украине несколько видов боевой техники. Генеральный директор компании Халук Байрактар заявил об этом в интервью директору фонда "Повернись живим" Тарасу Чмуту.

По его словам, компания рассматривает возможность производства беспилотных истребителей Bayraktar Kizilelma, а также дронов Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

"Akinci совершил свой первый полет с украинским двигателем, а теперь мы интегрируем больше, включая разные украинские двигатели", – рассказал гендиректор Baykar.

Он отметил, что вместе с заводом предстоит строительство исследовательского центра и центра по производству комплектующих. Компания хочет делать на месте максимальное количество узлов для БПЛА.

"Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение – все, что мы делаем здесь. У нас было такое видение, в этой связи наши инвестиционные планы продвигаются прямо сейчас. Сделка сейчас находится на этапе проекта. В скором времени мы также хотим начать реальные инвестиции", – подчеркнул Байрактар.

Контекст:

БПЛА Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна". Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники

28 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время почти все мощности Baykar Makin будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ.

8 августа посол в Турции Василий Боднар заявил, что Baykar будет строить в Украине завод и уже купила для этого земельный участок. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, правительства подписали в начале февраля.

Теги: Украина, вооружение, война России против Украины, Повернись живим, Bayraktar, дроны
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
  "В отношениях всегда случаются расстройства, но это не повод их завершать". Тоня Матвиенко после возвращения в Украину презентовала песню "Жива вода". Аудио
  "В отношениях всегда случаются расстройства, но это не повод их завершать". Тоня Матвиенко после возвращения в Украину презентовала песню "Жива вода". Аудио
"Мой первый рожденный сын. Невероятно талантливый". Мадонна показала редкое фото своего взрослого биологического сына от Гая Ричи
"Мой первый рожденный сын. Невероятно талантливый". Мадонна показала редкое фото своего взрослого биологического сына от Гая Ричи
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео
50-летняя Вайнона Райдер снялась в откровенном рекламном ролике, пролив в декольте молоко. В сети обвинили бренд в сексизме. Видео
50-летняя Вайнона Райдер снялась в откровенном рекламном ролике, пролив в декольте молоко. В сети обвинили бренд в сексизме. Видео
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног
"Галчата в гнезде". Галкин показал, как его дети вместе с внучкой Пугачевой спрятались в шкафу
"Галчата в гнезде". Галкин показал, как его дети вместе с внучкой Пугачевой спрятались в шкафу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (344127)
2
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (52418)
3
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов (37348)
4
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, как отреагировала на то, что Добронравов поддержал агрессию России (26555)
5
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео (24465)
6
Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев (24407)
7
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (22687)
8
"Сказать, что я зла, – это ничего не сказать". Анита Луценко рассказала, в какой стране ее дочь пойдет в школу (18895)
 
 
 
 