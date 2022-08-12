Baykar планирует запустить в Украине производство беспилотных истребителей Bayraktar Kizilelma

По его словам, компания рассматривает возможность производства беспилотных истребителей Bayraktar Kizilelma, а также дронов Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.
"Akinci совершил свой первый полет с украинским двигателем, а теперь мы интегрируем больше, включая разные украинские двигатели", – рассказал гендиректор Baykar.
Он отметил, что вместе с заводом предстоит строительство исследовательского центра и центра по производству комплектующих. Компания хочет делать на месте максимальное количество узлов для БПЛА.
"Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение – все, что мы делаем здесь. У нас было такое видение, в этой связи наши инвестиционные планы продвигаются прямо сейчас. Сделка сейчас находится на этапе проекта. В скором времени мы также хотим начать реальные инвестиции", – подчеркнул Байрактар.
БПЛА Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна". Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
28 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время почти все мощности Baykar Makin будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ.
8 августа посол в Турции Василий Боднар заявил, что Baykar будет строить в Украине завод и уже купила для этого земельный участок. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, правительства подписали в начале февраля.