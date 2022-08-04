Фонд "Повернись живим" и производитель Bayraktar официально объявили о сотрудничестве

"Повернись живим" выходит на новый системный уровень работы с международными партнерами. Как институт мы осознаем, что российско-украинская война, к сожалению, не закончится завтра, и поэтому нацелена на последовательную "работу в долгую", – говорит Чмут.
Байрактар уверен, что организациям "есть, что друг другу дать в этом сотрудничестве" и совместными усилиями они "выйдут на новые горизонты в первую очередь демонстрации человечности и победы Украины".
Все детали будущего взаимодействия стороны пока не раскрывают. Однако партнеры пришли к соглашению о внедрении лучших практик и международных стандартов для развития сотрудничества и привлечения других представителей к такому сотрудничеству. Фонд "Повернись живим" и компания Baykar планируют обеспечивать друг друга всесторонней поддержкой для развития сотрудничества и реализации новых совместных проектов.
"Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по медицинской помощи.
Пожертвовать деньги фонду можно, используя реквизиты, опубликованные на его сайте.
В июле стало известно, что фонд купил комплекс Bayraktar компании Baykar за $16,5 млн, а сами беспилотники уже месяц находятся у украинских военных. В интервью LB.ua Чмут говорил, что подготовкой к покупке они начали заниматься в апреле, а купили их в мае.