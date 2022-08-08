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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под завод по производству Bayraktar в Украине уже куплена земля – посол

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Турецкая Baykar намерена запустить производство в Украине до конца года
Турецкая Baykar намерена запустить производство в Украине до конца года
Фото: ЕРА

Для строительства производства беспилотных летательных аппаратов в Украине турецкая компания Baykar приобрела участок земли. Об этом посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, Baykar уже зарегистрировала в Украине компанию и подготовила проект завода, он должен быть реализован до конца года.

"Завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода", – сказал дипломат.

Посол добавил, что к производству Bayraktar в Украине будут привлечены украинские производители двигателей и других комплектующих.

"На значительной части моделей, производимых на этом заводе, будут стоять детали украинского производства. Это двигатели, другие запасные части, колеса. У нас много высокотехнологичных разработок, которые можно использовать для БПЛА", – добавил Боднар. 

О том, что турецкая сторона намерена разместить производство в Украине, 28 июня сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, правительства подписали в начале февраля.

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна". Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники

28 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время почти все мощности Baykar Makin будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ.

Теги: Турция, Министерство обороны Украины, военная техника, Алексей Резников, беспилотники, Василий Боднар, война России против Украины, Bayraktar
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