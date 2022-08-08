Под завод по производству Bayraktar в Украине уже куплена земля – посол

По его словам, Baykar уже зарегистрировала в Украине компанию и подготовила проект завода, он должен быть реализован до конца года.
"Завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода", – сказал дипломат.
Посол добавил, что к производству Bayraktar в Украине будут привлечены украинские производители двигателей и других комплектующих.
"На значительной части моделей, производимых на этом заводе, будут стоять детали украинского производства. Это двигатели, другие запасные части, колеса. У нас много высокотехнологичных разработок, которые можно использовать для БПЛА", – добавил Боднар.
О том, что турецкая сторона намерена разместить производство в Украине, 28 июня сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, правительства подписали в начале февраля.
Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна". Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
28 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время почти все мощности Baykar Makin будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ.