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"Укрпошта" выпустит в августе две патриотические марки. Их посвятят Дню Независимости и псу Патрону

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"Укрпошта" выпустила уже четыре тематические марки с начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
"Укрпошта" выпустила уже четыре тематические марки с начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
Фото: Igor Smelyansky - Ігор Смілянський / Facebook

"Укрпошта" собирается выпустить еще две тематические марки в течение августа. Об этом рассказал в эфире телемарафона 15 августа генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский, его цитирует "Украинская правда".

"В августе будут две марки, одна посвящена Дню Независимости и шести месяцам активной фазы войны", – говорит он.

Вторую тематическую марку создадут в честь черниговского пса-сапера Патрона.

Кроме того, в планах "Укрпошти" сделать марку, посвященную Крымскому мосту, однако ее хотят выпустить "синхронно" после того, как мост уничтожат ВСУ.

"Я думаю, это будет совместная акция с ВСУ, когда мы выпустим новую марку", – сказал Смелянский.

Он также рассказал, что часть средств от продажи марок идет на помощь украинским солдатам на передовой.

"Мы недавно передали военным на Донбассе рации и дроны, поэтому марки оказывают косвенное влияние на ход боевых действий", – говорит Смелянский.

Контекст:

После вторжения России "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера “Москва” сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", и "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія".

Также 28 июля ко Дню украинской государственности "Укрпошта" ввела в обращение четвертую тематическую марку "Доброго вечора, ми з України!"

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, День Независимости, Укрпошта, Игорь Смелянский, почтовая марка, пес Патрон
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