"Укрпошта" выпустит в августе две патриотические марки. Их посвятят Дню Независимости и псу Патрону

"Укрпошта" выпустила уже четыре тематические марки с начала вторжения РФ в Украину 24 февраля Фото: Igor Smelyansky - Ігор Смілянський / Facebook

"В августе будут две марки, одна посвящена Дню Независимости и шести месяцам активной фазы войны", – говорит он.

Вторую тематическую марку создадут в честь черниговского пса-сапера Патрона.

Кроме того, в планах "Укрпошти" сделать марку, посвященную Крымскому мосту, однако ее хотят выпустить "синхронно" после того, как мост уничтожат ВСУ.

"Я думаю, это будет совместная акция с ВСУ, когда мы выпустим новую марку", – сказал Смелянский.

Он также рассказал, что часть средств от продажи марок идет на помощь украинским солдатам на передовой.

"Мы недавно передали военным на Донбассе рации и дроны, поэтому марки оказывают косвенное влияние на ход боевых действий", – говорит Смелянский.