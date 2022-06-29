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"Укрпошта" выпустила новую марку "Українська мрія". В Киеве выстроились очереди

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Один покупатель может приобрести не более двух марочных листов
Один покупатель может приобрести не более двух марочных листов
Фото: Igor Smelyansky/Ігор Смілянський / Telegram

"Укрпошта" 28 июня начала продажи марки "Українська мрія". Об этом сообщил генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смилянский в Telegram.

"Тираж – 3 млн, но чтобы всем хватало, напоминаю об определенных ограничениях: один человек – не больше двух марочных листов, пяти конвертов, пяти открыток", – написал Смилянский.

Он отметил, что эти товары можно купить в отделениях и на сайте "Укрпошти", а также через онлайн-сервисы RozetkaKastaPromAmazon и eBay.

Несмотря на то, что марки, конверты и открытки можно заказать онлайн, в первый день продаж много желающих купить сувениры собралось у Главпочтамта на Крещатике в Киеве, сообщал 28 июня Telegram-канал "Великий Київ".

Возле здания Главпочтамта украинцы также оставляли пожелания и мечты на символической "Стіні мрій".

"В отличие от первых двух марок, когда мы посылали врагов, сегодня мы посылали друг другу хорошие пожелания и мечтали. Мечтали о разных вещах, и наша "Стіна мрій" тому доказательство: победы, мира, увидеть семью, маму, друзей, море (это мое), вернуть Крым, херсонские кавуны и мелитопольскую черешню", – написал Смилянский вечером 28 июня.

Контекст:

Выпуск марки "Українська мрія" "Укрпошта" анонсировала 25 апреля.  Иллюстрацию, которую использует почта, создала 11-летняя жительница Волынской области София Кравчук для конкурса “Что для меня Украина” еще до полномасштабного вторжения РФ. На рисунке изображены яркие самолеты и летящая на одном из них девочка. Марка посвящена крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 "Мрія", который российские оккупанты разбомбили в Гостомеле в конце февраля.

После вторжения России "Укрпошта" также выпустила марки "Русский военный корабль, иди на …!" (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера “Москва” сдаться) и "Русский военный корабль… все!", посвященную потоплению крейсера "Москва".

Теги: Украина, почта, агрессия, Крещатик, вторжение, украинцы, война России против Украины, Amazon, арбузы, Мрія, eBay
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