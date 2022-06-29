"Укрпошта" выпустила новую марку "Українська мрія". В Киеве выстроились очереди

Один покупатель может приобрести не более двух марочных листов Фото: Igor Smelyansky/Ігор Смілянський / Telegram

"Тираж – 3 млн, но чтобы всем хватало, напоминаю об определенных ограничениях: один человек – не больше двух марочных листов, пяти конвертов, пяти открыток", – написал Смилянский.

Он отметил, что эти товары можно купить в отделениях и на сайте "Укрпошти", а также через онлайн-сервисы Rozetka, Kasta, Prom, Amazon и eBay.

Несмотря на то, что марки, конверты и открытки можно заказать онлайн, в первый день продаж много желающих купить сувениры собралось у Главпочтамта на Крещатике в Киеве, сообщал 28 июня Telegram-канал "Великий Київ".

Возле здания Главпочтамта украинцы также оставляли пожелания и мечты на символической "Стіні мрій".

"В отличие от первых двух марок, когда мы посылали врагов, сегодня мы посылали друг другу хорошие пожелания и мечтали. Мечтали о разных вещах, и наша "Стіна мрій" тому доказательство: победы, мира, увидеть семью, маму, друзей, море (это мое), вернуть Крым, херсонские кавуны и мелитопольскую черешню", – написал Смилянский вечером 28 июня.