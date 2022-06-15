Украинцы выбрали эскиз новой почтовой марки "Доброго вечора, ми з України!"

По данным "Укрпошти", более 340 тыс. украинцев выбрали эскиз с трактором, который тянет российский танк Фото: Укрпошта / Facebook

Отдать голос за тот или иной эскиз можно было с 8-го по 14 июня в приложении "Дія" или на страницах "Укрпошти" в Facebook и Instagram.

"Почти 834 тыс. голосов! Именно столько украинцев приняло участие в голосовании за эскиз к марке "Доброго вечора, ми з України!". Более 340 тыс. из них выбрали эскиз с трактором, который тянет российский металлолом. А это значит, что через месяц вы увидите новую почтовую марку с этой иллюстрацией", – говорится в сообщении.

Второе место занял эскиз с силуэтом президента России Владимира Путина, которого настиг украинский военный, третье – эскиз, посвященный победе группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе "Евровидение".

"Ну что же, наш народ выбрал работу с тем образом, который знаком каждому. Свет всегда победит тьму, а честный труд – воровство. И для этого не обязательно иметь танки, потому что "в своем доме своя и правда, и сила, и воля", – отметили в "Укрпошті".