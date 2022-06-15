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Украинцы выбрали эскиз новой почтовой марки "Доброго вечора, ми з України!"

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По данным "Укрпошти", более 340 тыс. украинцев выбрали эскиз с трактором, который тянет российский танк
По данным "Укрпошти", более 340 тыс. украинцев выбрали эскиз с трактором, который тянет российский танк
Фото: Укрпошта / Facebook

Украинцы выбрали эскиз новой почтовой марки "Доброго вечора, ми з України!". Об этом 15 июня в Facebook сообщила пресс-служба "Укрпошти".

Отдать голос за тот или иной эскиз можно было с 8-го по 14 июня в приложении "Дія" или на страницах "Укрпошти" в Facebook и Instagram.

"Почти 834 тыс. голосов! Именно столько украинцев приняло участие в голосовании за эскиз к марке "Доброго вечора, ми з України!". Более 340 тыс. из них выбрали эскиз с трактором, который тянет российский металлолом. А это значит, что через месяц вы увидите новую почтовую марку с этой иллюстрацией", – говорится в сообщении.

Второе место занял эскиз с силуэтом президента России Владимира Путина, которого настиг украинский военный, третье – эскиз, посвященный победе группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе "Евровидение".

"Ну что же, наш народ выбрал работу с тем образом, который знаком каждому. Свет всегда победит тьму, а честный труд – воровство. И для этого не обязательно иметь танки, потому что "в своем доме своя и правда, и сила, и воля", – отметили в "Укрпошті".

https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/5244431312270147

Контекст:

12 апреля "Укрпошта" ввела в обращение новую марку, посвященную знаменитой фразе "Русский военный корабль, иди на х...й". Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров, отмечает "Укринформ".

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили в Черном море флагман российского флота – ракетный крейсер "Москва". 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.

15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.

В "Укрпоште" решили напечатать новую марку "Русский военный корабль... все". Ее продавали по всей стране в 1500 отделениях, до уровня райцентров. Лимит – два блока по три марки на клиента. 

После этого "Укрпошта" анонсировала голосование за новую марку.

Теги: Россия, Украина, корабль, ВСУ, украинцы, война России против Украины, Укрпошта, Kalush Orchestra
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