Украинцы выбрали эскиз новой почтовой марки "Доброго вечора, ми з України!"

Отдать голос за тот или иной эскиз можно было с 8-го по 14 июня в приложении "Дія" или на страницах "Укрпошти" в Facebook и Instagram.
"Почти 834 тыс. голосов! Именно столько украинцев приняло участие в голосовании за эскиз к марке "Доброго вечора, ми з України!". Более 340 тыс. из них выбрали эскиз с трактором, который тянет российский металлолом. А это значит, что через месяц вы увидите новую почтовую марку с этой иллюстрацией", – говорится в сообщении.
Второе место занял эскиз с силуэтом президента России Владимира Путина, которого настиг украинский военный, третье – эскиз, посвященный победе группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе "Евровидение".
"Ну что же, наш народ выбрал работу с тем образом, который знаком каждому. Свет всегда победит тьму, а честный труд – воровство. И для этого не обязательно иметь танки, потому что "в своем доме своя и правда, и сила, и воля", – отметили в "Укрпошті".
12 апреля "Укрпошта" ввела в обращение новую марку, посвященную знаменитой фразе "Русский военный корабль, иди на х...й". Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров, отмечает "Укринформ".
13 апреля стало известно, что ВСУ подбили в Черном море флагман российского флота – ракетный крейсер "Москва". 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.
15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.
В "Укрпоште" решили напечатать новую марку "Русский военный корабль... все". Ее продавали по всей стране в 1500 отделениях, до уровня райцентров. Лимит – два блока по три марки на клиента.
После этого "Укрпошта" анонсировала голосование за новую марку.