"Укрпошта" начала продажу новой почтовой марки "Доброго вечора, ми з України!"

На почтовой марке "Доброго вечора, ми з України!" воспроизведены реальные события, которые имели место в Николаевской области и других регионах, когда украинские селяне без оружия забирали российскую технику, помогая ВСУ бороться за победу.

Марка напечатана тиражом 5 млн экземпляров, из которых 3 млн – с номиналом М (эквивалент 18 грн) для оплаты почтовых отправлений внутри страны и 2 млн – с номиналом W (эквивалент $1,5), предназначенным для оплаты международной почтовой корреспонденции.

Кроме марок, "Укрпошта" выпустила тематическую открытку, конверт первого дня, художественный конверт и мерч.

Приобрести марку и другую филателистическую продукцию с "тракторными войсками" можно с 28 июля во всех отделениях почтовой связи, в том числе и в селах, а также онлайн: в филателистическом магазине "Укрпошти", маркетплейсах Kasta, Prom, Rozetka, а также на международных площадках eBay и Amazon.

Как сообщил глава "Укрпошти" Игорь Смелянский, первый день продаж стал рекордным, обойдя даже марки "Русский военный корабль... все!".

Запуск продаж новой марки сопровождался диджей-сетом от PROBASS ∆ HARDI, которые являются авторами трека "Доброго вечора, ми з України!". Видео их выступления Смелянский опубликовал в Facebook.