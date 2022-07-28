"Укрпошта" начала продажу новой почтовой марки "Доброго вечора, ми з України!"

На почтовой марке "Доброго вечора, ми з України!" воспроизведены реальные события, которые имели место в Николаевской области и других регионах, когда украинские селяне без оружия забирали российскую технику, помогая ВСУ бороться за победу.
Марка напечатана тиражом 5 млн экземпляров, из которых 3 млн – с номиналом М (эквивалент 18 грн) для оплаты почтовых отправлений внутри страны и 2 млн – с номиналом W (эквивалент $1,5), предназначенным для оплаты международной почтовой корреспонденции.
Кроме марок, "Укрпошта" выпустила тематическую открытку, конверт первого дня, художественный конверт и мерч.
Приобрести марку и другую филателистическую продукцию с "тракторными войсками" можно с 28 июля во всех отделениях почтовой связи, в том числе и в селах, а также онлайн: в филателистическом магазине "Укрпошти", маркетплейсах Kasta, Prom, Rozetka, а также на международных площадках eBay и Amazon.
Как сообщил глава "Укрпошти" Игорь Смелянский, первый день продаж стал рекордным, обойдя даже марки "Русский военный корабль... все!".
Запуск продаж новой марки сопровождался диджей-сетом от PROBASS ∆ HARDI, которые являются авторами трека "Доброго вечора, ми з України!". Видео их выступления Смелянский опубликовал в Facebook.
После вторжения России "Укрпошта" также выпустила марки "Русский военный корабль, иди на …!" (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера “Москва” сдаться) и "Русский военный корабль… все!", посвященную потоплению крейсера "Москва" и "Українська мрія", посвященную разбомбленному россиянами самолету "Мрія".