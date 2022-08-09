Литовского журналиста, организовавшего сбор на Bayraktar для Украины, ГУР Минобороны наградило медалью

Тапинас подчеркнул, что эту награду заслужили все причастные к сбору.

"Написана моя фамилия, но эта медаль всем нам – кто жертвовал, распространял, поддерживал, организовывал и старался сделать так, чтобы у украинской разведки были более зоркие электронные глаза. Мы будем продолжать это делать и не устанем! Слава Украине!" – прокомментировал журналист полученную награду.

В Twitter он добавил, что "чрезвычайно горд" этой медалью.

Extremely proud to receive this medal from Ukrainian intelligence.



But despite my name on it - it belongs to everyone who chipped in, supported, organized and made sure that Ukrainian intelligence would be provided with more eyes in the sky tp help them out.



We won’t tire! pic.twitter.com/REdNiMQ8yk — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) August 8, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)