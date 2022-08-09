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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литовского журналиста, организовавшего сбор на Bayraktar для Украины, ГУР Минобороны наградило медалью

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Тапинас заявил, что чрезвычайно горд полученной наградой
Тапинас заявил, что чрезвычайно горд полученной наградой
Фото: Laisvės TV / Facebook

Литовский журналист Андрюс Тапинас, инициировавший в Литве кампанию по сбору средств на приобретение беспилотника Bayraktar для Вооруженных сил Украины, награжден медалью "За содействие военной разведке Украины" II степени. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Тапинас подчеркнул, что эту награду заслужили все причастные к сбору.

"Написана моя фамилия, но эта медаль всем нам – кто жертвовал, распространял, поддерживал, организовывал и старался сделать так, чтобы у украинской разведки были более зоркие электронные глаза. Мы будем продолжать это делать и не устанем! Слава Украине!" – прокомментировал журналист полученную награду.

В Twitter он добавил, что "чрезвычайно горд" этой медалью. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ собирали в Литве в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила, что бесплатно передаст Литве военный беспилотник для Украины. 

Беспилотник получил имя Vanagas – "ястреб" на литовском. 8 июля его доставили в Украину. Собранные деньги решили потратить на боеприпасы к Bayraktar, разведывательные дроны и другую помощь для Украины. 

Аналогичные сборы объявляли в Украине, Польше, Канаде и Норвегии. Украинский и польский сборы уже завершены, и компания Baykar Makina вновь пообещала передать беспилотники бесплатно. 

Теги: Литва, разведка, журналисты, медали, война России против Украины, награды, награда, ГУР Минобороны Украины, Bayraktar
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