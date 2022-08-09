Литовского журналиста, организовавшего сбор на Bayraktar для Украины, ГУР Минобороны наградило медалью

Тапинас подчеркнул, что эту награду заслужили все причастные к сбору.
"Написана моя фамилия, но эта медаль всем нам – кто жертвовал, распространял, поддерживал, организовывал и старался сделать так, чтобы у украинской разведки были более зоркие электронные глаза. Мы будем продолжать это делать и не устанем! Слава Украине!" – прокомментировал журналист полученную награду.
В Twitter он добавил, что "чрезвычайно горд" этой медалью.
Extremely proud to receive this medal from Ukrainian intelligence.— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) August 8, 2022
But despite my name on it - it belongs to everyone who chipped in, supported, organized and made sure that Ukrainian intelligence would be provided with more eyes in the sky tp help them out.
We won’t tire! pic.twitter.com/REdNiMQ8yk
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Деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ собирали в Литве в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила, что бесплатно передаст Литве военный беспилотник для Украины.
Беспилотник получил имя Vanagas – "ястреб" на литовском. 8 июля его доставили в Украину. Собранные деньги решили потратить на боеприпасы к Bayraktar, разведывательные дроны и другую помощь для Украины.
Аналогичные сборы объявляли в Украине, Польше, Канаде и Норвегии. Украинский и польский сборы уже завершены, и компания Baykar Makina вновь пообещала передать беспилотники бесплатно.