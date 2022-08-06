Зеленский учредил награду "За оборону Украины"

Также утверждены положение об отличии, рисунки награды и образцы бланков диплома к награде.

Согласно указу, этим отличием награждают военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, прокуроров, полицейских, пограничников, членов добровольческих формирований территориальных общин, служащих ряда ведомств, включая ГБР, НАБУ и Гостаможню, принимавших непосредственное участие в обороне Украины и защите интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией РФ.

Также, согласно указу, награду получают сотрудники органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также сотрудники предприятий, привлеченных к осуществлению мер обороны, которые проявили самоотверженность и внесли значительный личный вклад в укрепление обороны Украины.

Награды также должны быть удостоены лица, осуществлявшие волонтерскую деятельность или иным образом активно способствовавшие выполнению задач, связанных с мерами обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с агрессией РФ.

Отличием могут быть награждены граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства. Награждение отличием может быть произведено посмертно.

Фото: president.gov.ua

Указ вступает в силу с дня опубликования.